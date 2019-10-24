«В Парагвае ожидается невыносимая жара»: Лихачёв о серебре Всемирных пляжных игр и подготовке к ЧМ

В конце ноября сборная России по пляжному футболу сыграет на чемпионате мира в Парагвае. Ранее команда Михаила Лихачёва дошла до финала Всемирных пляжных игр в Катаре, где уступила Бразилии. В интервью RT главный тренер сборной подвёл итоги турнира и рассказал о том, как будет построена подготовка к главному соревнованию года.

— Серебро Всемирных пляжных игр — успех или всё-таки неудача?

— Второе место оцениваю как успешный результат. Для нашего пляжного футбола любое попадание в тройку призёров крупного международного турнира — большое достижение. Мы ехали на этот турнир с задачей попасть в призы. Очень хотелось сыграть в финальном матче. И, несмотря на тернистый путь, который нам пришлось пройти по ходу соревнований, мы добрались до цели, где нам банально не хватило сил. Бразильцы во многом нас превзошли. Поэтому наше выступление и оцениваю как хорошее.

— Корректно ли говорить о том, что Всемирные пляжные игры стали генеральной репетицией чемпионата мира, который в конце ноябре пройдёт в Парагвае?

— Для меня это отдельный турнир. Во-первых, он первый в истории. Во-вторых, когда ты выступаешь в составе сборной команды со спортсменами из других видов, то на твои плечи ложится дополнительная ответственность. В нашем случае в Катар приехали 16 сильнейших сборных. По своей сути это был мини-чемпионат мира, и я рад, что ребятам удалось справиться с той ответственностью и с тем волнением, которое, безусловно, присутствовало, а также удалось показать очень качественный футбол на протяжении всех матчей.

— Кого бы из подопечных вы бы отметили по итогам турнира? Может быть, вратарскую бригаду, ослабленную в связи с отсутствием Максима Чужкова?

— Могу выделить всю команду. Кто-то сыграл более ярко, как, например, Артур Папоротный. Кто-то менее, но, так или иначе, все внесли достаточный вклад в общий результат. Я благодарен каждому из ребят за профессионализм и самоотдачу, как при подготовке к турниру, так и на самих соревнованиях.

— Сейчас эмоции чуть схлынули. Наверняка, уже вы проанализировали финальный матч. Какие выводы из него сделаны?

— Основных выводов два. Первое, для успешной игры против сборной Бразилии необходимо повести в счёте. Об этом я говорил ребятам перед матчем и напоминал, что все яркие победы в прошлом над этой командой начинались с ярких дебютов. Мы всегда забивали первыми и это добавляло уверенности. К сожалению, в этот раз мы не смогли реализовать имевшиеся моменты. Затем мы пропустили два обидных мяча. 0:2 после первого периода, уже задача стала непростой.

— А второй?

— Необходима идеальная физическая подготовка. Пять матчей за шесть дней, конечно, сказались в финальном матче: ребятам в разные моменты не хватало свежести, что приводило к индивидуальным ошибкам. Мы начали проигрывать единоборства. Вдобавок, нам не удалось продемонстрировать свои козыри, использовать те нюансы, в которых мы традиционно сильны.

— Если говорить про другие матчи на турнире, то они прошли по плану?

— Самая сложная и самая важная игра — против сборной Японии в группе, получилась драматической. В этой встрече определялся полуфиналист турнира. Поражение бы перечеркнуло все наши надежды на успех. К счастью, нам удалось выиграть. Мы потратили много сил и нервов в этой встрече. Мы сумели одержать тяжёлую победу благодаря мячу, забитому на последней минуте дополнительного времени.

Ещё можно вспомнить игру с Ираном, которая по качеству футбола была превосходной, хотя между этими матчами на подготовку и восстановление у нас было всего 17 часов. Удивительно, что ребятам удалось выжать из себя максимум. На мой взгляд, матч с Ираном по совокупности многих факторов стал для нас одним из лучших в этом сезоне.

— Как будет строиться дальнейшая подготовка к чемпионату мира в Парагвае?

— Прежде всего, нельзя забывать о Межконтинентальном кубке в Дубае, на который мы вылетим 1 ноября. Там же пройдёт короткий трёхдневный сбор. 5-го играем уже первый матч против Египта. Мы, конечно, закладывались на такой тяжёлый график. Поэтому состав на этот турнир будет экспериментальный.

Тем не менее, постараемся хорошо выступить и, самое главное, проверить тех футболистов, который находятся в ближайшем резерве. После турнира возвращаемся в Москву и с 12 ноября в Новогорске начинаем полноценную подготовку к чемпионату мира. А 14-го вылетаем в Асунсьон.

— Вы уже летали в Парагвай. Какие впечатления остались?

— Хозяева нас сразу предупредили, что в конце ноября ожидается невыносимая жара. Учитывая, что первые два матча мы сыграем в 16 часов, то это создаёт дополнительные трудности при подготовке к турниру. Это мы, конечно, учитываем. Инфраструктура и какие-то другие организационные моменты на время турнира отойдут на второй план. Прежде всего, мы должны думать об игре и о том, как максимально успешно выступить на ЧМ.

— Пляжную сборную стали называть «Наши парни»… Что думаете на этот счёт?

— Мне нравится, нас не разделяют с национальной сборной, и мы чувствуем себя единым целым с остальными командами. Так и должно быть. Мы работаем с одной целью: развивать футбол, стратегия «Наши парни» здорово в этом нам помогает. И потом, мы же обычные парни, которые так же играют в своих дворах. Разве нет?!