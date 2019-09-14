Тренер высказался о соперниках сборной России по пляжному футболу на ЧМ-2019

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2019 года в Парагвае.

«На мой взгляд, сборная Белоруссии — самая сильная команда из четвёртой корзины. Думаю, будет очень интересно сыграть с нашими братьями-соседями в рамках чемпионата мира. Команда ОАЭ нам очень хорошо знакома. Мы часто с ней встречаемся на Межконтинентальном кубке или в товарищеских матчах. Сенегальцы традиционно исповедуют силовой, атлетичный африканский футбол. У этой команды большой опыт участия в чемпионатах мира, она всегда показывает себя с самой интересной стороны, часто доходит до четвертьфинала. Нас ждёт очень непростой первый матч», — приводит слова Лихачёва BSR.

Сборная России попала в группу C, где 22 ноября сыграет с командой Сенегала, 24 ноября — с командой ОАЭ и 26 ноября — со сборной Белоруссии. Чемпионат мира пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу.