Макгрегор: буду следить за сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что будет поддерживать российскую футбольную сборную на чемпионате Европы — 2020.
Макгрегор: буду следить за сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020
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«Я до сих пор остаюсь болельщиком. Буду следить за сборной России на чемпионате Европы. Был очень польщён, что меня пригласили сюда на чемпионат мира. Я поддержу российскую сборную на предстоящем Евро. Но прежде всего буду поддерживать ирландскую команду», — сказал Макгрегор на пресс-конференции.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента.

Ранее Макгрегор в грубой форме отказался посетить Дагестан.

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