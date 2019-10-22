Счастливое письмо: 16-летний немецкий футболист послал свой гол по электронной почте и попал в сборную Андорры

16-летний немецкий футболист Пау Бабот стал игроком молодёжной сборной Андорры после того, как послал в федерацию страны видео своего гола по электронной почте. Он получил приглашение в национальную команду из игроков не старше 19 лет и принял участие в отборочном турнире чемпионата Европы. В первом же матче Бабот сыграл против Германии.

Порой в футболе случаются настоящие чудеса. Например, можно попасть в чужую сборную и сыграть против собственной страны, если прислать по электронной почте видео со своим красивым голом. Именно такая невероятная история произошла с юным игроком из Германии Пау Баботом, который стал футболистом Андорры.

16-летний Бабот живёт во Франкфурте, где играет на позиции полузащитника за юношеский состав местного «Карбенера» и даже является одним из двух капитанов команды. Каждые выходные он участвует в матчах региональной лиги Гессена, где борется со сверстниками из соседних городов. Таких же перспективных, но малоизвестных игроков по всей стране можно найти тысячи, и все они мечтают однажды добиться успеха.

Одним от большинства из них Бабот всё-таки отличается. Его мама родом из Андорры, и вместе с ней он иногда ездит навещать родственников в эту страну. Это обстоятельство позволяло юному футболисту надеяться на то, что если не получится в будущем попасть в сборную Германии, то хотя бы удастся на международной уровне представлять Андорру.

Однако едва ли Бабот мог предполагать, что дебют за материнскую родину состоится уже сейчас. Всё изменилось после матча с «Киккерс» из Оффенбаха в юношеском чемпионате. В той игре Бабот подобрал мяч в центре поля, немного продвинулся вперёд и мощно пробил с 30 метров. Гол вышел на загляденье.

Тогда Бабот решил, что настала пора действовать. С помощью друга своей тёти он нашёл электронный адрес одного из работников Футбольной федерации Андорры. Бабот написал письмо, рассказав немного о себе и приложив к нему видео со своим голом. И вскоре поступил ответ — его, молодого немецкого футболиста, пригласили на просмотр в сборную до 17 лет.

«Пау отлично умеет играть в команде. Он сдержан, талантлив в плане техники и хорошо играет «на втором этаже», — так охарактеризовал новоявленного андоррца его тренер из «Карбенера» Торстен Дор.

Но на этом чудеса не закончились. Сразу после первой тренировки Баботу предложили присоединиться к сборной игроков не старше 19 лет! Ей вот-вот предстояло сыграть в отборочном турнире на чемпионат Европы, но полный состав у команды не набирался. Тренер Давид Родриго позвал несколько игроков помладше и в том числе сделал выбор в пользу Бабота.

Вскоре андоррцы и их новый полузащитник отправились в Шотландию на соревнования. По иронии судьбы, в одну группу с карликовым княжеством попала сборная Германии. Именно с ней Андорре и пришлось провести свой первый матч. Бабот остался в запасе на эту игру, но всё-таки появился на поле на три минуты, когда его новая сборная проигрывала со счётом 0:3.

«Я сильно нервничал перед выходом на поле, очень не хотелось наделать ошибок. Но в итоге мне даже удалось один раз выиграть борьбу за мяч в воздухе», — рассказал после Бабот, которому пришлось столкнуться с бывшими соотечественниками, среди которых были даже игроки клубов Бундеслиги.

В следующем матче против Шотландии Бабот не сыграл, но в заключительной встрече с Белоруссией провёл на поле ещё 15 минут. Результативными действиями он не отличился, а андоррцы потерпели третье поражение подряд. Но для Бабота этот опыт можно назвать положительным — ведь ещё месяц назад он и подумать не мог, что однажды сыграет за сборную, да ещё с более возрастными футболистами.

В Андорре теперь всерьёз рассчитывают, что Бабот поможет национальной команде избавиться от статуса вечного аутсайдера и ещё сыграет за свою новую родину.

«Мы пригласили Пау на тренировку и сразу увидели, что он полностью отвечает стилю нашей игры. Надеюсь, он будет играть за нас в течение долгих лет», — сказал после матчей Родриго.

В ноябре состоится ещё один отборочный турнир, на этот раз на чемпионат Европы для игроков не старше 17 лет, и в нём Бабот тоже сможет принять участие. Андорра сыграет в одной группе с Ирландией, Израилем и Черногорией.

Если же полузащитник всё-таки решит представлять Германию, то у него ещё будет возможность вернуться. Правила УЕФА не запрещают менять сборные в юношеском возрасте, а потом дебютировать за взрослую.