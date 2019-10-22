Футболист попал в сборную Андорры благодаря письму по электронной почте

Пау Бабот, выступающий во втором дивизионе чемпионата Германии до 17 лет, попал в молодёжную сборную Андорры благодаря видео, которое он отправил по электронной почте в Федерацию футбола страны.

Бабот, выступающий за «Карбенер», отправил на адрес футбольного союза Андорры электронное письмо со своей биографией и видеозаписью гола, который он забил в поединке с «Кикерс Оффенбах» несколькими неделями ранее.

В итоге его пригласили на тренировку со сборной Андорры до 17 лет, а затем — на тренировку в составе сборной до 19 лет, выступающей в отборочном турнире к чемпионату Европы. Впоследствии Бабот вышел на поле на несколько минут в игре со сборной Германии (0:3), а затем на 15 минут — против команды Белоруссии (0:2) 15 октября.

Ранее сообщалось, что сборная Андорры по футболу впервые в истории не проиграла в матче отбора на ЧЕ.