Футболист попал в сборную Андорры благодаря письму по электронной почте

Короткая ссылка
Пау Бабот, выступающий во втором дивизионе чемпионата Германии до 17 лет, попал в молодёжную сборную Андорры благодаря видео, которое он отправил по электронной почте в Федерацию футбола страны.
Футболист попал в сборную Андорры благодаря письму по электронной почте
  • РИА Новости

Бабот, выступающий за «Карбенер», отправил на адрес футбольного союза Андорры электронное письмо со своей биографией и видеозаписью гола, который он забил в поединке с «Кикерс Оффенбах» несколькими неделями ранее.

В итоге его пригласили на тренировку со сборной Андорры до 17 лет, а затем — на тренировку в составе сборной до 19 лет, выступающей в отборочном турнире к чемпионату Европы. Впоследствии Бабот вышел на поле на несколько минут в игре со сборной Германии (0:3), а затем на 15 минут — против команды Белоруссии (0:2) 15 октября.

Ранее сообщалось, что сборная Андорры по футболу впервые в истории не проиграла в матче отбора на ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить