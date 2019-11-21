Шесть дебютантов, лёгкие соперники в группе и невыносимая жара: сборная России стартует на ЧМ по пляжному футболу

В Парагвае стартует 10-й чемпионат мира по пляжному футболу. Сборная России, один из фаворитов соревнований, на групповом этапе сыграет с национальными командами Сенегала, ОАЭ и Белоруссии. Несмотря на отсутствие опыта участия в решающих турнирах у половины футболистов, эксперты уверены в том, что подопечным Михаила Лихачёва по силам в третий раз завоевать престижный трофей.

Квалификация на одном дыхании

История сборной России по пляжному футболу полна ярких красивых побед. Отечественная команда давно успела приучить болельщиков к тому, что, если и едет на крупный турнир, то за трофеем. В 2011 и 2013 годах она выиграла чемпионат мира, а в 2015-м завоевала бронзовые медали, уступив лишь будущим победителям турнира — португальцам.

Однако в 2017 году в бесперебойно выдающей медали системе случился сбой. Россия неожиданно потерпела неудачу в квалификации чемпионата мира и впервые за 11 лет не сумела отобраться в финальную часть первенства планеты.

К счастью, спустя два года омолодившаяся сборная исправила свои ошибки и уверенно пробилась на ЧМ в Парагвае. В отборочном турнире, который состоялся летом в Москве, подопечные Михаила Лихачёва буквально катком прошлись по соперникам и одержали семь побед. В частности, с общим счётом 22:5 в ключевых матчах были разгромлены Швейцария, Испания и Италия.

Победа в квалификации позволила россиянам получить место в первой корзине при жеребьёвке группового этапа. В результате в соперники отечественному коллективу достались Сенегал, на предыдущем ЧМ добравшийся до четвертьфинала, не хватавшие никогда звёзд с неба ОАЭ и соседи из Белоруссии, дебютанты турнира.

При всём уважении к соперникам в таком квартете России по силам занять первое место. Однако уже в четвертьфинале подопечных Михаила Лихачёва будут ждать с вероятностью в 99 % либо действующие чемпионы бразильцы, либо одна из сильнейших команд Европы — португальцы.

Два проигранных финала

Любопытно, что именно «европейским бразильцам» отечественная команда в сентябре уступила в драматичном финале Евролиги. После первого периода россияне вели — 2:0, но в итоге умудрились потерпеть поражение — 2:4. Трагедию из этой неудачи никто делать не стал, ведь сборная продолжила готовиться к главному старту года.

А спустя месяц состоялась и встреча с Бразилией, что характерно, она также оказалась сопряжена с битвой за трофей — команды сошлись в финале Всемирных пляжных игр. Россия уступила и на этот раз, причём без шансов — 3:9.

Наконец, в ноябре непосредственно перед ЧМ отечественная команда осталась без медалей Межконтинентального кубка в Дубае. Впрочем, Лихачёв взял на этот турнир в основном резервистов и не скрывал желания посмотреть в деле ближайших запасных сборной перед самым важным турниром в году.

Тем не менее и там не обошлось без приятного для России события. На традиционном гала-вечере Максим Чужков был признан лучшим вратарём мира. Он стал первым отечественным голкипером, удостоившимся подобной чести.

Сбалансированный состав и надежда на медали

Получив всеобщее признание, Чужков постарается не ударить в грязь лицом и на дебютном для себя чемпионате мира. Помимо него впервые на первенстве планеты сыграют также второй вратарь Павел Баженов, Андрей Новиков, Остап Фёдоров, Фёдор Земсков и Борис Никоноров.

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Из представителей «нового поколения» именно последний является главной надеждой сборной в атаке, ведь только за текущий год нападающий «Локомотива» забил за национальную команду 21 мяч. При этом юношей назвать 30-летнего футболиста тоже сложно.

До сих пор в строю и многие заслуженные ветераны, которые добывали вместе со сборной России два титула чемпионов мира. Речь о Юрии Крашенинникове, Антоне Шкарине, Артуре Папоротном (на ЧМ-13 не играл), Алексее Макарове, Дмитрии Шишине, которому принадлежит рекорд по голам за сборную в целом (233).

В полном составе команда прибыла в Асунсьон уже в середине ноября, за неделю до стартового матча с Сенегалом, чтобы успеть акклиматизироваться. Парагвай встретил жарой до 40 градусов по Цельсию, к которой также ещё предстоит привыкнуть, если это вообще возможно.

«Условия непростые, во время тренировки было около 40 градусов. Чувствовалось, что ребятам непросто. Первые два матча вообще будут начинаться в 16:15 — это пик жары. Но у нас нет особого выбора, надо как можно быстрее адаптироваться и понимать, что погода и бытовые условия отходят на второй план. Акклиматизироваться все успели, часовая разница терпимая. Нам доставались и более сложные часовые пояса, определённый опыт есть», — приводит слова Лихачёва «Чемпионат».

А во вторник сборная успела сыграть товарищеский матч с Италией, причём судил его капитан последней «золотой команды» Илья Леонов, который в настоящий момент входит в тренерский штаб. Поединок завершился результативной ничьей — 3:3. Дубль оформил Никоноров.

Однако даже жара не станет оправданием для сборной России, от которой на родине ждут самых высоких результатов. Лихачёв ранее заявил, что команда настроена побороться за медали. Об этом же сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

«Мы не ставим какие-то определённые задачи перед нашими командами, а всегда ждём от них качественной игры и максимального результата. Но основная сборная России по пляжному футболу уже приучила болельщиков к тому, что практически на всех турнирах попадает в призы. Надеюсь, так будет и в Парагвае, хотя на чемпионате мира ожидается сумасшедшая конкуренция», — сказал Алаев.

По словам функционера, перед турниром главным претендентом на золото традиционно считают бразильцев, но сборная России входит в группу фаворитов.

«Я надеюсь, что нам удастся побороться за призовые места. Хочу пожелать ребятам, чтобы они были одной командой и как обычно оставляли все силы на площадке. Пусть им сопутствует удача», — сказал Алаев.