Сборная России проиграла в матче за бронзу Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Сборная России потерпела поражение от национальный команды ОАЭ в матче за третье место на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу в Дубае.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В основное время за сборную России забил Борис Никоноров.

В составе сборной ОАЭ отличился Валид Бер Салем, также забивший победный мяч в овертайме.

Таким образом, сборная России во второй раз заняла по итогам турнира четвёртое место. В активе российской команды также одна бронза, три серебра и три золота.

Ранее сообщалось, что Россия уступила Испании в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу.