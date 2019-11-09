Сборная России проиграла в матче за бронзу Межконтинентального кубка по пляжному футболу

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Сборная России потерпела поражение от национальный команды ОАЭ в матче за третье место на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу в Дубае.
Сборная России проиграла в матче за бронзу Межконтинентального кубка по пляжному футболу
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В основное время за сборную России забил Борис Никоноров.

В составе сборной ОАЭ отличился Валид Бер Салем, также забивший победный мяч в овертайме.

Таким образом, сборная России во второй раз заняла по итогам турнира четвёртое место. В активе российской команды также одна бронза, три серебра и три золота.

Ранее сообщалось, что Россия уступила Испании в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу.

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