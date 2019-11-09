Сборная России проиграла в матче за бронзу Межконтинентального кубка по пляжному футболу
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В основное время за сборную России забил Борис Никоноров.
В составе сборной ОАЭ отличился Валид Бер Салем, также забивший победный мяч в овертайме.
Таким образом, сборная России во второй раз заняла по итогам турнира четвёртое место. В активе российской команды также одна бронза, три серебра и три золота.
Ранее сообщалось, что Россия уступила Испании в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу.