Стал известен состав сборной России на ЧМ по пляжному футболу
- РИА Новости
Как сообщает BSRussia, в заявку сборной вошли 12 человек: два голкипера — Максим Чужков и Павел Баженов, а также десять полевых игроков — Алексей Макаров, Антон Шкарин, Андрей Новиков, Фёдор Земсков, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Борис Никоноров и Остап Фёдоров.
Чемпионат мира 2019 года пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Сенегала, ОАЭ и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла в матче за бронзу Межконтинентального кубка по пляжному футболу.