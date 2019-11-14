Стал известен состав сборной России на ЧМ по пляжному футболу

Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу во главе с Михаилом Лихачёвым определился с составом национальной команды на чемпионат мира 2019 года.

Как сообщает BSRussia, в заявку сборной вошли 12 человек: два голкипера — Максим Чужков и Павел Баженов, а также десять полевых игроков — Алексей Макаров, Антон Шкарин, Андрей Новиков, Фёдор Земсков, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Борис Никоноров и Остап Фёдоров.

Чемпионат мира 2019 года пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Сенегала, ОАЭ и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла в матче за бронзу Межконтинентального кубка по пляжному футболу.