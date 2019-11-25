Ошибки голкипера, нереализованные моменты и споорный пенальти: Россия проиграла ОАЭ в матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России потерпела поражение от команды ОАЭ на групповом этапе чемпионата мира по пляжному футболу. Матч завершился со счётом 1:4, а автором единственного гола в составе отечественного коллектива стал Артур Папоротный. Также встреча запомнилась грубыми ошибками голкипера Максима Чужкова, обилием нереализованных моментов и спорным пенальти за фол Алексея Макарова.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная России по пляжному футболу встречалась с национальной командой ОАЭ. В случае победы подопечные Михаила Лихачёва могли набрать шесть очков и гарантировать себе выход в плей-офф.

Правда, для двукратных чемпионов мира матч с арабскими футболистами вряд ли мог расцениваться как проходной. Несмотря на тот факт, что коллектив из ОАЭ ни разу не завоёвывал медали первенства планеты, на Межконтинентальном кубке он выступал довольно успешно. На его счету три бронзовых награды, причём последняя была взята в 2019 году. В утешительном финале была повержена сборная России.

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Кроме того, отечественные футболисты сами добавили поводов для беспокойства. Стартовый матч с сенегальцами превратился из разминки в триллер, исход которого решился лишь в последние минуты. Достаточно отметить, что россияне дважды уступали в счёте и позволили африканцам семь раз поразить собственные ворота.

Не в пользу дружины Лихачёва говорил и тот факт, что в последнее время она находилась явно не в лучшей форме. Так, успех в противостоянии с Сенегалом стал для неё первым в последних четырёх встречах. Помимо поражения от ОАЭ, сборная России уступила Испании и Ирану.

Опасения подтвердились в самом дебюте. Уже на 71-й секунде вратарь соперника Мохамед Аль Жасми исполнил прямой удар после розыгрыша штрафного и застал врасплох Максима Чужкова. Лучший голкипер мира 2019 года по версии Beach Soccer Stars допустил грубейшую ошибку и позволил мячу оказаться в сетке.

Именно это и было нужно команде ОАЭ, делающей ставку на слаженную игру в обороне. Арабы закрылись на своей половине поля и отдали инициативу оппонентам. Начиная с этого момента россияне практически безраздельно владели мячом и организовывали одну атаку за другой, но не могли застать противника врасплох. Подопечные Лихачёва пытались задействовать как фланги, так и длинные забросы, но добиться успеха не могли. Тем не менее в первом периоде они всё же имели два отличных шанса сравнять счёт. Но Кирилл Романов попал в штангу после розыгрыша углового, а Юрий Крашенинников не смог реализовать выход один на один с вратарём.

Сборная России восстановила паритет лишь в середине второго периода. Артур Папоротный оказался на оперативном просторе напротив ворот и дальним ударом заставил капитулировать Аль Жасми. Игрок «Кристалла» записал на свой счёт третий гол на турнире и сравнялся по этому показателю с соотечественником Фёдором Земсковым, бразильцем Маурисиньо и гаитянином Жерваисом Чан Катом.

🚨 Upset alert! UAE shock Russia to throw Group C wide open#BeachSoccerWC | @uaent2019 — #BeachSoccerWC 🏖🇵🇾 (@FIFAcom) November 24, 2019

Спустя три минуты россияне могли выйти вперёд, но вместо этого пропустили. С разницей в несколько секунд Алексей Макаров не смог замкнуть верховую передачу у чужих ворот и нарушил правила в опасной близости от своих. Али Мохаммади вызвался исполнять стандарт и легко «расстрелял» голкипера Павла Баженова.

Несмотря на тот факт, что встреча проходила под диктовку россиян, арабы чувствовали себя очень уверенно. Они практически не позволяли оппонентам создавать опасные моменты и использовали любую паузу для затяжки времени. Игроки команды ОАЭ регулярно оказывались на песке и требовали помощи врача, правда, потом продолжали выступление.

В начале третьего периода Макаров вновь жёстко нарушил правила и мгновенно получил разнос от главного тренера. Возможно, именно это пошло футболисту «Спартака» на пользу — он стал творцом опаснейшего момента. На 30-й минуте он ворвался на половину поля соперника и опасно пробил, но мяч угодил в штангу. Шишин пытался сыграть на добивании, но был накрыт.

Однако заряженность Макарова на борьбу сыграла с ним злую шутку. Менее чем за пять минут до конца Алексей остановил прорыв визави в штрафной площади, немного коснувшись того локтем. Судья отреагировал на это движение атлета и назначил 11-метровый. Это решение вызвало бурю негодования со стороны отечественных спортсменов, которые были уверены в правомерности действий партнёра. К «точке» подошёл Хашам Альмунтасер и удвоил преимущество арабов.

Спустя 49 секунд счёт стал крупным. Сборная России вновь упустила отличную возможность отличиться и пропустила контратаку. Валид Бер Салем оформил перехват в центре поля и сам пробил. Мяч прошёл рядом с опорной ногой Чужкова и практически перечеркнул шансы дружины Лихачёва на успех.

Сборная России крупно уступила команде ОАЭ во втором матче группового этапа чемпионата мира и сильно осложнила себе шансы на выход из группы. В заключительном туре подопечным Лихачёва необходимо обыгрывать лидеров группы белорусов, чтобы квалифицироваться в 1/4 финала, где их, скорее всего, ждёт дуэль с бразильцами или португальцами.