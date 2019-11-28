«Будем искать внутренние резервы»: Лихачёв о четвертьфинальном матче с Бразилией ЧМ по пляжному футболу

Сборная России должна поверить в себя, чтобы обыграть Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом в интервью RT заявил главный тренер национальной команды Михаил Лихачёв. В преддверии матча он рассказал, кто может заменить дисквалифицированных Артура Папоротного и Алексея Макарова, дал оценку судейству во встрече с ОАЭ, а также объяснил, почему его коллектив с трудом вышел из группы.

Первенство планеты по пляжному футболу в Парагвае пока складывается для сборной России очень непросто. После феноменального выступления в отборочном турнире в финальной стадии от команды все ждали как минимум борьбы за медали, но даже выход в плей-офф дался двукратным чемпионам мира с огромным трудом.

А в четвертьфинале подопечным Михаила Лихачёва достался, пожалуй, самый сложный соперник из всех возможных — Бразилия. Действующий обладатель трофея и главный фаворит любого турнира под эгидой ФИФА одержал в Парагвае три победы на групповом этапе и забил 29 мячей.

Осложняет ситуацию и то, что из-за дисквалификации не смогут помочь своей команде опытные Алексей Макаров и Артур Папоротный. Однако наставник российской сборной Михаил Лихачёв в интервью RT пообещал, что вверенный ему коллектив будет бороться до конца.

«Мы потратили много нервов и прошли через множество проблем»

— Почему групповой этап получился для нас столь сложным?

— Все соперники здесь очень сильные, мотивированные и хорошо подготовленные и приезжают не отбывать номер. Рад, что нам удалось выйти в четвертьфинал, хотя во всех трёх матчах мы потратили много нервов и прошли через множество проблем.

— Летом сборная России на одном дыхании прошла квалификационный турнир к ЧМ. Почему тогда у команды не возникало проблем даже с куда более сильными соперниками? В Парагвае же мы с трудом обыгрывали уступающих в классе оппонентов.

— Не считаю, что команды, которые приехали на чемпионат мира, ниже классом. Здесь никто никого просто так не обыграет, и это было понятно изначально. Мы серьёзно готовились, но в игре с ОАЭ, к сожалению, удача оказалась не на нашей стороне. Тем не менее на морально-волевых одержали две победы: над Сенегалом и Белоруссией. Пожалуй, могу сказать больше позитивного в адрес сборной России, чем негативного.

— Чем вы можете объяснить поражение от ОАЭ? Могла ли сыграть роль недооценка соперника?

— Ни о какой недооценке не может быть и речи — это чемпионат мира. Сюда все приезжают максимально настроенными. Сборная ОАЭ в последние годы бурно прогрессирует. В этот день удача оказалась на её стороне, а также сказался фактор судейства.

— Можно ли сказать, что нас «убили» судьи? После спора с ними вас даже удалили.

— Считаю, они допустили грубейшую ошибку, назначив пенальти в ворота сборной России. А уж я точно не заслуживал удаления, поскольку не позволил себе в адрес арбитров ни нецензурной брани, ни агрессивных реплик.

«Благодарен ребятам за то, что им удалось сплотиться»

— Каково было смотреть решающий матч с Белоруссией с трибуны?

— Очень нервничал, переживал за результат. Хотелось одержать победу и пройти в четвертьфинал. К счастью, всё сложилось для нас удачно. Я благодарен ребятам и всему тренерскому штабу за то, что им удалось сплотиться в этот важный момент. Считаю, победа получилось знаковой и очень красивой.

— Как проходило общение с заменявшим вас помощником Ильёй Леоновым?

— Мы давно знаем друг друга, и у нас имелись договорённости, как будем контактировать в данной ситуации. Все они были соблюдены — а как именно, пусть останется секретом.

— Какие мысли возникали после первого периода матча с Белоруссией? Сохранялась уверенность, что додавим соперника?

— Глупо говорить, что при счёте 1:3 я был уверен в итоговом успехе. Было понятно, что нам очень нужен гол. В этом плане мяч, забитый Фёдором Земсковым, вдохнул жизнь в сборную России и оказал серьёзное влияние на дальнейший ход матча.

— Игра в целом получилась очень жёсткой. Не было опасений, что дело может дойти до драки?

— Такое вряд ли было возможно: всё-таки это чемпионат мира и здесь не нужно выходить за рамки fair play. В принципе, всё было по-мужски, по-спортивному, по-настоящему.

«На игру с Бразилией будем искать внутренние резервы»

— Многие считают, что в четвертьфинале с Бразилией шансов у России практически нет. За счёт чего можно пройти действующего чемпиона?

— Как раз и посмотрим, есть у нас шансы или нет.

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— Кем можно заменить дисквалифицированных Алексея Макарова и Артура Папортного?

— Будем искать внутренние резервы. Например, свой шанс получит Остап Фёдоров. Попытаемся сделать всё, чтобы и в этом матче предстать монолитной командой.

— При этом Россия не раз оказывалась сильнее Бразилии в рамках плей-офф чемпионатов мира. В частности, именно бразильцев ваши подопечные обыграли в финале ЧМ-2011. Тогда многим казалось, что это невозможно. За счёт чего удалось добиться успеха?

— У нас была великая сборная с замечательными футболистами. Некоторые из них до сих пор защищают цвета национальной команды. В 2011-м и 2013-м, когда Россия дважды стала чемпионом мира, мы находились на выдающемся уровне готовности. Несмотря на то что у нас сейчас шестеро дебютантов первенств планеты в составе, сделаем всё возможное, чтобы обыграть Бразилию.

— К слову, в составе сборной России больше опытных футболистов, чем у бразильцев. Многие из них были в чемпионском составе. Это станет дополнительным плюсом?

— Вряд ли. Я сегодня уже вспоминал слова португальца Педро Диаша: «Если ты веришь, что можешь обыграть Бразилию, ты её обыграешь». Так вот, мы обыгрывали их только тогда, когда верили в свои силы. Сейчас ребятам просто нужно поверить в себя снова. Лично я в них верю.