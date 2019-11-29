Свержение чемпионов: сборная России обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу обыграла Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира в Парагвае. Подопечные Михаила Лихачёва одержали волевую победу со счётом 4:3, проигрывая два мяча по ходу второго периода. Бразильцы, защищавшие чемпионский титул, во второй раз в своей истории не смогли дойти до полуфинала мирового первенства. Далее сборная России сыграет с Италией или Швейцарией.

Плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае стартовал с очень интересного для болельщиков этого вида спорта противостояния Бразилии и России. В составах обеих команд есть победители прошлых турниров, а в российской сборной даже несколько двукратных чемпионов — тех, кто познал успех в ещё 2011 и 2013 годах, как раз обыгрывая бразильцев на пути к золотым медалям.

Непонятно было только, почему организаторы поставили столь интригующий матч между двумя лидерами мирового рейтинга первым среди всех четвертьфиналов. На этом турнире время стартового свистка имеет большое значение — днём в Парагвае крайне жарко, а комфортная для игры температура устанавливается только поздно вечером. Россиянам в третий раз предстояло выйти на песок в жару свыше 35 ºC. К тому же, у них был всего один день отдыха, в то время как другие команды получили перед плей-офф два выходных.

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При этом сборная России не могла сыграть против бразильцев в полном составе. Дисквалификации на четвертьфинал заработали самые опытные игроки Алексей Макаров и Артур Папоротный. С учётом того, что двукратные чемпионы мира с трудом прошли групповой этап, их потери могли серьёзно сказаться на результате встречи с Бразилией. Южноамериканцы, напротив, на первой стадии чемпионата мира были неудержимы и выиграли три матча с общим счётом 29:11.

Бразильцы сразу же начали матч с позиции силы — уже на девятой секунде Родриго пробил в штангу. Давления они не снизили, и до истечения первой минуты у ворот Максима Чужкова возник ещё один сверхопасный момент. С первым ударом в упор вратарь справился, но добивание Родриго позволило 14-кратным чемпионам мира открыть счёт.

Но пропустить так рано вполне позволительно в пляжном футболе. Тут же игра развернулась на 180 градусов, и капитан Антон Шкарин проверил бразильского голкипера Мао на прочность дальним ударом. Заменивший Папоротного Остап Фёдоров тоже показал, как он способен бить. Сравнял же счёт на исходе второй минуты Фёдор Земсков — он блестяще реализовал угловой.

40-летний вратарь сборной Бразилии отомстил невероятным способом. Вводя мяч в игру после долгой чеканки, он вдруг решил пробить издали и попал в сетку российских ворот, после чего порадовал немногочисленных болельщиков, не испугавшихся жары, весёлым празднованием. Сборная Бразилии вышла вперёд, хотя несколько минут не могла разыграть мяч рядом с Чужковым.

В середине первого периода произошёл крайне неприятный эпизод — Антон Новиков и Антонио столкнулись головами. Россиянин нарушал правила, но так как бразилец временно покинул поле, пробить стандарт вместо него вызвался один из сильнейших игроков мира Бруно Хавьер. К счастью, удар с удобнейшей позиции оказался неточным. До первого периода бразильцы ещё не раз пытались увеличить отрыв, у россиян шансов сравнять счёт было меньше.

Родриго со второй попытки добился быстрого гола. Бруно Хавьер с левого фланга отдал передачу под рукой Чужкова, и ворота перед бразильским игроком оказались открыты. На десятой секунде второго периода счёт стал 3:1. Вскоре Родриго мог стать и автором хет-трика — неожиданно он исполнил удар через себя, хотя в это время его плотно опекал игрок сборной России. К счастью, бразилец попал в перекладину.

Никто другой такой шикарной игры у южноамериканцев не показывал, и этим недостатком надо было пользоваться. Россияне как раз старались максимально запутать соперника количеством своих исполнителей. После безуспешных попыток ряда молодых игроков мастер-класс показал Дмитрий Шишин. 33-летний футболист пробил через себя с передачи Юрия Крашенинникова, вернув болельщиков на несколько лет назад, когда имена этой связки гремели на чемпионатах мира.

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До конца второго периода россияне не отпускали мяч и старались разыгрывать его до последнего. И такая тактика позволила совершить то, что до начала матча казалось невозможным. Кирилл Романов воспользовался пасом Шкарина, чтобы перед заключительной 12-минуткой сравнять счёт. Такого с Бразилией в Парагвае ещё не было.

Тренерский штаб соперника заменил Мао на Рафу Падилью, обычно вечно сидящего на скамейке запасных. Ему тут же пришлось выступать в игру после штрафного в исполнении Чужкова. Родриго уже не беспокоил россиян с первых секунд, у бразильцев вообще пропала скорость и желание чисто бороться за каждый мяч. Чужков же не только отражал дальние удары, но и молниеносно разгонял атаки. Одна из них позволила наконец-то вырваться вперёд — Романов изящно подправил стопой дальний пас и оформил дубль за 5:36 до конца матча.

Бразилия могла сравнять счёт — ошибка в обороне позволила Датинье пробить в упор по воротам россиян. Но Чужков спас свою команду от гола, который мог бы вдохновить бразильцев на новые подвиги. С того момента игре в защите россияне стали уделять максимальное внимание, и опыт Шишина особенно пригодился — Чужков если и принимал удары на последних секундах, то успевал к ним подготовиться.

За девять секунд до конца двойной момент у ворот сборной России закончился ничем, и подопечные Лихачёва одержали победу в матче, который вполне можно назвать досрочным финалом. Бразилия лишь во второй раз в своей истории не смогла пробиться в полуфинал. Вместо неё это сделала российская команда, которая теперь будет ждать победителя встречи Италии и Швейцарии, чтобы разыграть с ним путёвку в главный матч чемпионата мира.