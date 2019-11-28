Макаров дал совет молодым партнёрам по сборной России перед игрой с Бразилией на ЧМ по пляжному футболу

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Нападающий сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров дал совет молодым партнёрам по национальной команде накануне матча с Бразилией в рамках четвертьфинала чемпионата мира в Парагвае.
Макаров дал совет молодым партнёрам по сборной России перед игрой с Бразилией на ЧМ по пляжному футболу
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«Прежде всего посоветую убрать излишнее волнение, потому что оно может помешать, а также — не бояться играть смелее. Это основное, что нужно будет сказать молодым ребятам», — заявил Макаров RT.

32-летний форвард отметил, что в составе команды будут опытные игроки, которые сумеют дать необходимые подсказки своим молодым партнёрам прямо по ходу матча.

Сборная России сыграет с действующими чемпионами мира — бразильцами — 28 ноября. Начало матча в 22:15 мск.

Макаров не сможет помочь команде в предстоящей игре из-за перебора жёлтых карточек.

Ранее Макаров рассказал, за счёт чего Россия может обыграть Бразилию на ЧМ по пляжному футболу.

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