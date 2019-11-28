Макаров рассказал, за счёт чего Россия может обыграть Бразилию на ЧМ по пляжному футболу

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Нападающий сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров поделился ожиданиями от матча с Бразилией в рамках четвертьфинала чемпионата мира в Парагвае.
Макаров рассказал, за счёт чего Россия может обыграть Бразилию на ЧМ по пляжному футболу
  • Pixabay

«Объективно — да, фавориты данной встречи — бразильцы, но если мы будем сплочённым коллективом выполнять установки тренера, играя по нашему сценарию, то обыграть можно любого соперника, в том числе и Бразилию», — заявил Макаров RT.

Он отметил, что для российской команды станет преимуществом тот факт, что многие бразильские футболисты играли или играют в России.

«Мы хорошо знаем соперника, сильные и слабые стороны, понимаем, чего ожидать от каждого из бразильских футболистов», — добавил форвард.

Сборная России сыграет с действующими чемпионами мира — бразильцами — 28 ноября. Начало матча в 22:15 мск.

Макаров не сможет помочь команде в предстоящей игре из-за перебора жёлтых карточек.

Ранее Михаил Лихачёв заявил, что сборная России даст бой Бразилии в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу.

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