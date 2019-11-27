Лихачёв заявил, что сборная России даст бой Бразилии в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от матча с национальной командой Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира в Парагвае.

«Понятно, что потеря Макарова и Папоротного перед игрой со сборной Бразилии — это колоссальные потери для нас. Но зато это шанс для остальных футболистов. Для того же Фёдорова — он получит свой «матч жизни». Романов сегодня отдохнул, в конце вышел на одну смену. Даже в восемь человек мы дадим бой. Будем настраиваться максимально. Понятно, что потери для нас колоссальные, но мы будем делать всё возможное, чтобы сотворить ещё одно «чудо на песке», — приводит слова Лихачёва пресс-служба РФС.

Сборная России сыграет с действующими чемпионами мира — бразильцами — 28 ноября. Российская команда является двукратным чемпионом мира. На прошлое мировое первенство команда не сумела квалифицироваться.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Белоруссию и вышла на Бразилию в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу.