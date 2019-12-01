Печальная концовка под проливным дождём: Россия проиграла Италии в овертайме полуфинала ЧМ по пляжному футболу

Сборная России уступила Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае. В основное время команды забили в ворота друг друга по семь мячей, а в овертайме сильнее оказался соперник. При этом по ходу третьего периода подопечные Михаила Лихачёва уступали 5:7, но сумели совершить камбэк.

Тяжёлый групповой этап и победа над Бразилией

Нынешний чемпионат мира складывается для сборной России волнообразно. Начала турнир отечественная команда не слишком удачно. В первом матче подопечные Михаила Лихачёва едва не уступили Сенегалу, а потом и вовсе проиграли ОАЭ.

В результате лишь ценой невероятных усилий Дмитрий Шишин и компания в решающем матче за выход в плей-офф дожали Белоруссию. Там Россию ждали действующие обладатели трофея бразильцы, которых все единогласно называли главным фаворитом первенства. Вдобавок принять участие в четвертьфинале не могли дисквалифицированные Алексей Макаров с Артуром Папоротным.

Казалось, у отечественного коллектива шансов на победу практически нет. Однако команда проявила невероятный характер, отыгралась со счёта 1:3 и вырвала фантастическую победу в заключительном периоде — 4:3.

После такого болельщики уже с оптимизмом ждали полуфинала с Италией, тем более в этом матче тренерский штаб вновь мог рассчитывать на Макарова и Папоротного. Впрочем, недооценивать соперника было ни в коем случае нельзя, ведь «Скуадра Адзурра» является одной из сильнейших сборных Европы, а в 2008-м даже завоевала серебро на чемпионате мира во Франции.

В первом матче нынешнего турнира подопечные Массимилиано Эспозито неожиданно разгромили сильную команду Таити, а в заключительном туре обыграли Мексику, что позволило им выйти в плей-офф. В четвертьфинале же итальянцы оказались сильнее Швейцарии — 5:4. Особенные опасения в составе соперников внушали нападающие Габриэле Гори и Эммануэле Цурло, которые на двоих забили 21 мяч — больше чем вся сборная России.

Жуткий ливень и голевые качели

Сама игра проходила в тяжелейших погодных условиях. Сильную жару сменил ветер и ливень. Уже на первых минутах футболисты обеих команд буквально промокли насквозь. Отпугнуло это и болельщиков — трибуны едва ли оказались заполнены на половину.

И уже в первом периоде оппонент продемонстрировал всю свою силу. Хотя начался матч практически идеально для сборной России. На четвёртой минуте Кирилл Новиков со штрафного отправил мяч в ворота. При этом голкипер Симоне дель Местре в данной ситуации действовал явно не лучшим образом и не сумел поймать летящий в него мяч.

Впоследствии отечественная команда имела целый ряд моментов, чтобы развить своё преимущество, но не сумела их реализовать. А ближе к перерыву проснулись итальянцы. Сначала капитан Франческо Короситини отправил мяч в дальнюю девятку после подачи углового, а затем грубейшую ошибку допустил вернувшийся в состав Макаров. Алексей прямо возле собственных ворот отдал небрежную передачу на Чужкова, а выскочивший из-за его спины Дарио Рамачотти протолкнул снаряд в сетку.

Впрочем, это было только начало. Не успел стартовать второй период, как Макаров мощным ударом в ближнюю девятку счёт сравнял. Но итальянцы тут же вновь вышли вперёд благодаря неожиданному дальнему выстрелу Джуниора Джентилина и рикошету от груди Рамачотти.

Далее на площадке пошёл довольно эмоциональный футбол. А дождь становился только сильнее, и игрокам было всё сложнее бегать по зыбкому песку. Хватало и стыков, судье даже неоднократно приходилось показывать карточки.

Концовка же полностью осталась за Россией, точнее за Фёдором Земсковым. Нападающий «Спартака» сначала отличился невероятным ударом через себя, а буквально со свистком судьи на перерыв с близкого расстояния переправил мяч в сетку после отскока от партнёра. Так отечественная команда вышла вперёд.

Спорные решения судей и невероятный характер России

К сожалению, вели в счёте подопечные Лихачёва недолго. Не успел начаться заключительный период, как напомнил о себе Гори. Его точный удар помог команде отыграться. А буквально через пару минут Габриэле вовсе оформил дубль.

За пять минут до конца положение россиян стало совсем тяжёлым. Забить седьмой мяч итальянцам помог судья, назначивший штрафной за крайне спорный фол со стороны Новикова. Точный удар со стандарта нанёс всё тот же Гори. Форвард оформил хет-трик и довёл количество голов на текущем турнире до 16-ти.

Рефери же в целом отработали встречу далеко не идеально. В некоторых моментах они принимали весьма спорные решения, и порой оставляли без внимания фолы со стороны «Скуадры Адзурры».

Но россияне не сдались и вновь проявили свой фирменный характер. Помог и моментальный гол Кирилла Романова. А за минуту и 20 секунд команду спас проведший не лучшую встречу Макаров. Он развернулся на правом фланге и пробил в дальний угол, а вратарь оппонента просто не успел сложиться.

Таким образом, матч плавно перетёк в овертайм. К сожалению, после него у отечественных болельщиков вновь появился повод говорить о судействе. На первой же минуте дополнительного времени арбитр удалил Папоротного за фол последней надежды и назначил девятиметровый удар в ворота россиян. Артур позволил Цурло пробросить мяч возле боковой, после чего соперник упал. Однако на повторе видно, что касания со стороны Папоротного скорее всего не было.

Так или иначе Цурло штрафной реализовал, а от сборной России вновь требовалось чудо. И она вполне могла его сотворить. За минуту до конца вышедший на площадку вместо Чужкова Земсков неожиданно подключился на подачу углового и опасно пробил головой. Мяч прошёл рядом со штангой.

Правда, тут же Фёдор вышел с мячом в руках за пределы дозволенной зоны, и Италия заработала ещё один опасный штрафной. Покер попытался оформить Гори, но Чужков спас команду и подарил ей шанс. Последний момент подопечные Лихачёва упустили буквально с финальным свистком. Крашенниников пробил издалека, но попал в голову партнёра.

Сборная России не сумела пробиться в финал турнира, но подарила болельщикам очередной зрелищный и результативный матч. А главное, коллектив вновь боролся до последнего. К сожалению, команде остаётся сражаться лишь за бронзу. Италия же впервые за 11 лет вышла в финал ЧМ.