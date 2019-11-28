Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу
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Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Михаила Лихачёва.
Победу сборной России принесли голы Фёдора Земскова, Дмитрия Шишина и дубль Кирилла Романова.
В составе сложившей чемпионские полномочия сборной Бразилии забили Мао и Родриго, оформивший дубль.
Соперником сборной России по полуфиналу, который пройдёт 30 ноября, станет победитель пары Италия — Швейцария.
Ранее Алексей Макаров рассказал о реакции игроков сборной на возможный перенос ЧМ по пляжному футболу — 2021 из России.