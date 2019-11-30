Россия проиграла Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Короткая ссылка
В полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России в дополнительное время проиграла команде Италии.

Встреча завершилась со счётом 8:7 в пользу сборной Италии, которая добыла победу в овертайме.

У победителей хет-триками отметились Дарио Рамачотти и Габриэле Гори, по одному мячу на свой счёт записали Франческо Корозинити и Эммануэле Зурло. 

В составе российской команды трижды забивал Кирилл Романов, дважды — Фёдор Земсков, также отличились Андрей Новиков и Алексей Макаров.

За пять минут до конца встречи сборная России проигрывала 7:5, однако сумела отыграться. В овертайме решающий мяч был забит с пенальти после удаления Артура Папоротного.

Сборная Италии вышла в финал чемпионата мира, который проходит в Парагвае. Российская команда будет участвовать в матче за бронзовые медали.

Ранее Романов рассказал о победе над Бразилией, своём дубле и настрое на полуфинал ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить