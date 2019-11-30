Россия проиграла Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
Встреча завершилась со счётом 8:7 в пользу сборной Италии, которая добыла победу в овертайме.
У победителей хет-триками отметились Дарио Рамачотти и Габриэле Гори, по одному мячу на свой счёт записали Франческо Корозинити и Эммануэле Зурло.
В составе российской команды трижды забивал Кирилл Романов, дважды — Фёдор Земсков, также отличились Андрей Новиков и Алексей Макаров.
За пять минут до конца встречи сборная России проигрывала 7:5, однако сумела отыграться. В овертайме решающий мяч был забит с пенальти после удаления Артура Папоротного.
Сборная Италии вышла в финал чемпионата мира, который проходит в Парагвае. Российская команда будет участвовать в матче за бронзовые медали.
Ранее Романов рассказал о победе над Бразилией, своём дубле и настрое на полуфинал ЧМ.