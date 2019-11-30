Россия проиграла Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

В полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России в дополнительное время проиграла команде Италии.

Встреча завершилась со счётом 8:7 в пользу сборной Италии, которая добыла победу в овертайме.

У победителей хет-триками отметились Дарио Рамачотти и Габриэле Гори, по одному мячу на свой счёт записали Франческо Корозинити и Эммануэле Зурло.

В составе российской команды трижды забивал Кирилл Романов, дважды — Фёдор Земсков, также отличились Андрей Новиков и Алексей Макаров.

За пять минут до конца встречи сборная России проигрывала 7:5, однако сумела отыграться. В овертайме решающий мяч был забит с пенальти после удаления Артура Папоротного.

Сборная Италии вышла в финал чемпионата мира, который проходит в Парагвае. Российская команда будет участвовать в матче за бронзовые медали.

Ранее Романов рассказал о победе над Бразилией, своём дубле и настрое на полуфинал ЧМ.