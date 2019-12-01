Сборная России победила Японию и выиграла бронзу ЧМ по пляжному футболу

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В матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае, сборная России одержала победу над командой Японии.

Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Михаила Лихачёва.

В составе сборной России хет-трик оформил Фёдор Земсков. Также забивали Андрей Новиков и Алексей Макаров. У японской команды отличились Такуя Акагума (дважды), Озу Морейра и Такааки Оба.

Сборная России заняла третье место на чемпионате мира. В финале встретятся команды Португалии и Италии.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет с Японией в матче за бронзу на ЧМ по пляжному футболу.

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