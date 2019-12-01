Россия сыграет с Японией в матче за бронзу на ЧМ по пляжному футболу

Определились финалисты и участники матча за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.

Сборная Португалии обыграла команду Японии во втором полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу. Основное время матча закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти точнее были европейцы — 2:1.

Таким образом, сборная Португалии сыграет с итальянцами в финале турнира, а японцы встретятся с командой России в матче за третье место. Оба поединка состоятся 1 декабря.

Ранее Россия проиграла Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу.