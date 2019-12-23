Нагорный о санкциях WADA в отношении России: нам не привыкать

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Нагорный о санкциях WADA в отношении России: нам не привыкать
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Скажем так, нам не привыкать. То же самое было на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, когда мы летели туда и не знали, будем ли вообще выступать, а если будем, то как. Приехали к открытию Олимпийской деревни, а решение МОК по России как раз оглашалось во время взлёта самолёта. И на борту мы ещё ничего не знали», — заявил спортсмен в интервью RT.

По его словам, во время полёта в Рио он успел о многом подумать, как и другие члены национальной команды.

«Как только приземлились, кто-то из ребят достал телефон, зашёл в интернет и прочитал, что нас всё-таки допустили. Весь самолёт аплодировал и радовался. Это был маленький праздник прямо перед Олимпийскими играми», — рассказал Нагорный.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что решение WADA может быть политизированным.

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