Лавров: имеют основание оценки о политизированности решения WADA

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну от крупных международных соревнований на четыре года.
Лавров: имеют основание оценки о политизированности решения WADA
  • © TOFIK BABAYEV
  • AFP

«Я не говорю, что кто-то должен быть свободен от ответственности. Нарушения антидопинговых правил случаются в России, это признавалось. Поэтому были реформированы соответствующие структуры, Российское антидопинговое агентство, была создана лаборатория. Но допинговые правила нарушаются и в большинстве других стран мира, в том числе в очень европейских и уважаемых державах. Мы все об этом знаем. Но когда весь пафос в противодействии допингу уходит исключительно на то, чтобы присоединиться к голосам тех, кто хочет сдерживать Россию на всех направлениях, то, наверное, имеют основание оценки о политизированности подобного рода действий», — цитирует Лаврова РИА Новости

Решением исполкома WADA Россия была отстранена от крупных международных соревнований за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России.

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