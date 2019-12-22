Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России

Американский адвокат экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден назвал фарсом обвинения со стороны Следственного комитета России.

«Родченков не входил в электронную базу LIMS, он не имел подобной возможности. Мы не знаем ничего о том, чтобы кто-то это делал, всё это фарс», — приводит слова Уолдена Sport24 со ссылкой на AP.

Следственный комитет России установил, что бывший Родченков и другие «неустановленные лица» удалённо посещали базу данных и вносили в неё изменения. Именно из-за манипуляций с базой данных Россия получила четырёхлетнее отстранение от крупных международных соревнований.

Ранее Драчёв выразил мнение, что WADA игнорирует все аргументы, за исключением показаний Родченкова.