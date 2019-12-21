Драчёв считает, что WADA игнорирует все аргументы, за исключением показаний Родченкова

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований основано исключительно на показаниях бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова.
Драчёв считает, что WADA игнорирует все аргументы, за исключением показаний Родченкова
  • РИА Новости

Решение исполкома WADA строится лишь на показаниях Родченкова, его мнение считается главным и приоритетным. Всё остальное не рассматривается априори. Пускай посмотрят, что наши следственные органы нашли. Необходимо качественное разбирательство. Считаю, что здесь должна быть персональная ответственность, а не коллективная ответственность всей страны», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Ранее сообщалось, что WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных.

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