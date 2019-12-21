Драчёв считает, что WADA игнорирует все аргументы, за исключением показаний Родченкова
- РИА Новости
Решение исполкома WADA строится лишь на показаниях Родченкова, его мнение считается главным и приоритетным. Всё остальное не рассматривается априори. Пускай посмотрят, что наши следственные органы нашли. Необходимо качественное разбирательство. Считаю, что здесь должна быть персональная ответственность, а не коллективная ответственность всей страны», — цитирует Драчёва РИА Новости.
Ранее сообщалось, что WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных.