WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы агентства, в WADA придерживаются решений, которые принял исполком организации по данному вопросу.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
Ранее СК сообщил о нежелании WADA сотрудничать по делу Родченкова.