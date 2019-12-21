WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы агентства, в WADA придерживаются решений, которые принял исполком организации по данному вопросу.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.

Ранее СК сообщил о нежелании WADA сотрудничать по делу Родченкова.