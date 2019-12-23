Нагорный согласен с мнением Путина, что наказание за допинг должно быть индивидуальным

Российский гимнаст Никита Нагорный объяснил, чем отличается нынешняя ситуация со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) от скандала перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Сейчас ситуация хуже. У нас забирают флаг, и это несправедливо. Несправедливо по отношению ко мне, к партнёрам по сборной. Мы всегда выступаем за честную борьбу, за чистый спорт. Как сказал президент страны Владимир Путин, наказание должно быть индивидуальным», — отметил трёхкратный чемпион мира в интервью RT.

По его мнению, не стоит наказывать спортсменов, которые никогда не нарушали антидопинговых правил. Он подчеркнул, что Олимпийские игры являются мечтой большинства атлетов, к которой они идут всю жизнь.

«А тут просто запрещают выступать под флагом своей страны. Я считаю, это несправедливо. Но есть второй вариант — выступление в нейтральном статусе. Здесь всё индивидуально, но, на мой взгляд, спортсмен всё равно должен соревноваться, поскольку это дело всей его жизни. Мы все прекрасно знаем, что спорт не вечен. Поэтому если есть любая возможность, ею нужно пользоваться и доказывать», — заявил Нагорный.

Также Нагорный высказался о решении WADA в отношении России.