«Кодекс соответствия противоречит интересам олимпийского движения»: Поздняков подвёл итоги заседания исполкома ОКР

По окончании заседания исполкома Олимпийского комитета России на вопросы журналистов ответил президент ОКР Станислав Поздняков. Функционер рассказал о ситуации вокруг российского спорта, о санкциях WADA и о перспективах выступления на летних Играх 2020 года в Токио. RT вёл прямую трансляцию.