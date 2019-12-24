«Кодекс соответствия противоречит интересам олимпийского движения»: Поздняков подвёл итоги заседания исполкома ОКР
По окончании заседания исполкома Олимпийского комитета России на вопросы журналистов ответил президент ОКР Станислав Поздняков. Функционер рассказал о ситуации вокруг российского спорта, о санкциях WADA и о перспективах выступления на летних Играх 2020 года в Токио. RT вёл прямую трансляцию.
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