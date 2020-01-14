В ОКР назвали дедлайн для подачи спортсменами заявлений в CAS об участии в споре WADA и РУСАДА

Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова рассказала о крайних сроках подачи российскими спортсменами заявлений в Спортивный арбитражный суд (CAS) для участия в разбирательстве между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

По словам Бриллиантовой, которые передаёт ТАСС, у спортсменов есть время до 20 января для подачи заявлений в CAS.

«Если кто-то из российских спортсменов подаст заявление в CAS о желании участвовать в качестве третьего лица, то суд будет поимённо рассматривать каждого. Есть ли у того или иного спортсмена правовой интерес, а также насколько это решение исполкома WADA может повлиять на каждого из этих спортсменов и их дальнейшую карьеру», — пояснила специалист ОКР.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, которое было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее сообщалось, что Российские спортсмены могут стать участниками судебного спора в CAS между WADA и РУСАДА.