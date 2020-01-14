Российские спортсмены могут стать участниками судебного спора в CAS между WADA и РУСАДА

Российские спортсмены могут стать участниками разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

По словам руководителя правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова, которые передаёт ТАСС, российские спортсмены также могут стать участниками предстоящего судебного спора в статусе третьих лиц в случае подачи соответствующих заявлений.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, которое было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее сообщалось, что WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА.