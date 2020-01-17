ОКР направил в CAS заявление о вступлении в спор между WADA и РУСАДА

Олимпийский комитет России (ОКР) подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) о вступлении в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.

Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, которое было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее в ОКР назвали дедлайн для подачи спортсменами заявлений в CAS об участии в споре WADA и РУСАДА.