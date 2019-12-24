«Дело за судом»: РУСАДА оспорит в CAS отстранение России от участия в международных соревнованиях

Общее собрание членов Российского антидопингового агентства приняло решение оспорить в суде отстранение России от международных соревнований. Соответствующее уведомление будет направлено в WADA в течение трёх дней. Интересы РУСАДА представит швейцарская юридическая компания, работавшая с российской стороной во время допинг-скандала после Игр в Сочи. В качестве третьей стороны в процессе выступят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

«История может закончиться в прямой близости от старта Игр»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет опротестовывать вердикт Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении организации статуса соответствия и последовавшие за этим санкции, включая четырёхлетнее отстранение сборной от участия в крупных международных соревнованиях. Такое решение было принято на заседании общего собрания членов РУСАДА, на котором присутствовал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«По итогам обсуждения общее собрание РУСАДА полностью поддержало рекомендации наблюдательного совета, принятые в прошлый четверг. Интересы агентства в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) и иных разбирательствах будет представлять компания Schellenberg Wittmer», — заявил Поздняков.

Следующим шагом российской стороны будет подписание соответствующего письма от имени генерального директора РУСАДА Юрия Гануса и его дальнейшая отправка в WADA. Это должно произойти не позднее 27 декабря нынешнего года. Далее вторая сторона подаст заявление в суд.

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Стоит отметить, что глава агентства не присутствовал на заседании общего собрания.

«Мы ждём подписанный документ по принятому сегодня решению и после этого будем готовы дать соответствующие комментарии на данную тему», — цитирует заместителя руководителя РУСАДА Маргариту Пахноцкую РИА Новости.

Ранее рекомендации наблюдательного совета единогласным решением поддержал и сам ОКР. В соответствии с регламентом CAS, ведомство имеет право выступить в этом деле в качестве третьей стороны. По словам Позднякова, Олимпийский комитет уже определился с юристом, который будет представлять его интересы в CAS. Им станет швейцарец Клод Романи.

«Убеждён, что на Игры в Токио российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет, как и написано в Олимпийской хартии. Мы сделаем всё от нас зависящее для того, чтобы наши атлеты выступили на Олимпиаде в Японии под цветами российского триколора», — заявил функционер.

Президент ОКР подчеркнул, что сборная России продолжит подготовку к Олимпийским играм 2020 года вне зависимости от решения суда. Что касается продолжительности процесса, то в регламенте не прописаны сроки, в которые WADA необходимо обратиться в CAS. Напомним, что в том случае, если дело затянется, наказание будет продлено.

«Существуют предпосылки, что эта история может закончиться в прямой близости от старта Игр либо даже позже. С того момента, как будут отобраны арбитры, а это длительный процесс, до вынесения решения пройдёт примерно три месяца», — пояснил Поздняков.

Он добавил, что в настоящий момент интересы олимпийского движения России вступают в противоречие с Кодексом соответствия и Олимпийской хартией. Схожую позицию занял и Паралимпийский комитет России (ПКР), чьи интересы также затрагивает решение WADA.

«На заседании исполкома ПКР были тщательно рассмотрены все аспекты данного конфликта, а также рекомендации наблюдательного совета РУСАДА. Так как между сторонами возникли споры, такие вещи решаются в суде, коим в спорте является CAS. Именно об этом мы и договорились», — отметил президент ПКР Владимир Лукин.

«Никогда не знаешь, на чьей стороне будет суд»

В России положительно восприняли решение РУСАДА опротестовать вердикт WADA. Так, по мнению бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева, обвинения изначально были безосновательны, в связи с чем обращение в суд является правильным выходом.

«Мы единственная страна на сегодняшний день, у которой потребовали полностью данные антидопинговой лаборатории, и мы сделали это, пошли на все требования и просьбы WADA. Мы соответствуем тому, что от нас требуют, но вопрос в том, что никаких адекватных доказательств того, что было что-то искажено, нет, это всё на словах, поэтому дело за судом», — цитирует Валуева ТАСС.

Юридическая компания, выбранная ОКР для представления интересов РУСАДА в суде, уже имеет опыт работы с российской стороной. Однако глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что для успешного исхода процесса необходимо провести тщательную работу.

«Принятое сегодня решение было единственно верным, другого варианта вообще нет. Эти юристы — известные нам люди, с Schellenberg Wittmer наша федерация работала перед Играми в Пхёнчхане. У них есть опыт, но когда идёшь в суд, никогда не знаешь, на чьей стороне он будет», — подчеркнула Вяльбе.

При этом депутат Госдумы РФ и президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв предположил, что российская сторона имеет крайне невысокие шансы полностью оспорить вердикт WADA, так как на суд продолжает оказываться колоссальное давление со стороны западных СМИ. В то же время он выразил надежду на положительный исход дела.

«Надеюсь, что всё-таки не только советский суд — самый гуманный, но и CAS будет таковым, потому что дело касается живых людей, чистых спортсменов, честь и права которых могут быть затронуты. Поэтому очень надеюсь, что юристы, которые будут отстаивать нашу позицию, хорошо подготовятся, подойдут к делу аргументированно и с хорошей доказательной базой. И если уж не полностью, то хотя бы частично смогут отстоять интересы страны и наших атлетов», — сказал Свищёв.