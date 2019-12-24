Глава ОКР считает, что процесс в СAS по санкциям WADA может не закончиться к началу ОИ-2020

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о возможных сроках рассмотрения апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В регламентах не прописано, в какие сроки WADA пойдёт в CAS, но по существующей практике это займёт от одной до двух недель. Существуют предпосылки, что история закончится в прямой близости от Олимпийских игр либо даже за их пределами. С момента назначения арбитров в CAS приблизительно пройдёт три месяца до вынесения решения», — заявил Поздняков после заседания исполкома ОКР.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое ещё должно быть утверждено общим собранием членов организации.

Ранее сообщалось, что исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA.