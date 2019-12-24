Поздняков назвал крайний срок подачи апелляции на решение WADA

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно до 27 декабря уведомить Международное антидопинговое агентство (WADA) о своём несогласии с присвоением статуса несоответствия и санкциями против российского спорта.

«Общее собрание приняло решение не согласиться с вердиктом WADA, поручить главе РУСАДА Юрию Ганусу к 27 декабря отправить решение о несогласии и утвердить швейцарскую юридическую компанию Schellenberg Wittmer. Также поручить до 27 декабря оформить полномочия и необходимые доверенности для представления РУСАДА в CAS», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Решением исполкома WADA Россия была отстранена от крупных международных соревнований на четыре года, а РУСАДА — лишено статуса соответствия. Совет учредителей российской организации выразил несогласие с данным решением и намерен добиваться отмены санкций в арбитражном суде.

Ранее Поздняков заявил, что у России будет юридический представитель в CAS.