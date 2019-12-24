Поздняков: у нас будет юридический представитель в CAS

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал юриста, который будет защищать интересы российской стороны в Международном арбитражном суде в Лозанне.
Поздняков: у нас будет юридический представитель в CAS
  • РИА Новости

«Решение CAS является окончательным для всех субъектов олимпийского и паралимпийского движения. ОКР выступит третьей стороной, потому у нас будет юридический представитель. Исполком ОКР принял решение прибегнуть к услугам юриста Лотто Романи из Швейцарии», — заявил Поздняков.

Совет учредителей РУСАДА, в который входит и ОКР, на своём заседании выразил несогласие с решением WADA о санкциях против российского спорта за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее Журова допустила, что российские спортсмены смогут выступить на ОИ под флагом России.

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