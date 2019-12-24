Поздняков: у нас будет юридический представитель в CAS
- РИА Новости
«Решение CAS является окончательным для всех субъектов олимпийского и паралимпийского движения. ОКР выступит третьей стороной, потому у нас будет юридический представитель. Исполком ОКР принял решение прибегнуть к услугам юриста Лотто Романи из Швейцарии», — заявил Поздняков.
Совет учредителей РУСАДА, в который входит и ОКР, на своём заседании выразил несогласие с решением WADA о санкциях против российского спорта за махинации с базой данных московской лаборатории.
Ранее Журова допустила, что российские спортсмены смогут выступить на ОИ под флагом России.