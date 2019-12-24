Журова допустила, что российские спортсмены смогут выступить на ОИ под флагом России

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) согласиться с наблюдательным советом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по поводу лишения организации статуса соответствия.
Журова допустила, что российские спортсмены смогут выступить на ОИ под флагом России
  • РИА Новости

«Теперь нас может ожидать лишь одно — судебный процесс в арбитражном спортивном суде в Лозанне. Мы готовимся к этому процессу, не случайно появились данные Следственного комитета о попытке дистанционного взлома базы. Думаю, что будет серьёзный процесс, все стороны будут выслушаны. Допускаю, что будет принято решение о возможности российским спортсменам полноценно выступать на всех крупных соревнованиях под своим флагом. Наш Олимпийский комитет рассматривает эту ситуацию как нарушение Олимпийской хартии относительно национального флага и выступлений на Олимпиадах. Мы должны попробовать обратиться в CAS и использовать эту возможность как можно быстрее. Нужно быть хорошо готовыми ко всему и правильно использовать имеющееся время», — приводит слова Журовой Sport24.

Совет учредителей РУСАДА на своём заседании выразил несогласие с решением WADA о санкциях в отношении российского спорта и заявил о намерении отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде.

Ранее Гарт рассказала о настроениях, царивших во время заседания исполкома ОКР.

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