Гарт рассказала о настроениях, царивших на исполкоме ОКР

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт рассказала, какие настроения царили на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

«Все действия понятны, все действия ясны. Чемпионат мира по санному спорту в Сочи совсем скоро, и надеюсь, что всё будет хорошо. Как я понимаю, на наш чемпионат мира не будут распространяться никакие санкции на время разбирательства. Этот процесс занимает время. Общее настроение на исполкоме было рабочее, нормальное, все намерены защищать права наших спортсменов. Рады, что есть понимание ситуации у нашей международной федерации, которая намерена провести этот чемпионат мира у нас», — приводит слова Гарт РИА Новости.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое ещё должно быть утверждено общим собранием членов организации.

Ранее сообщалось, что Международная федерация санного спорта продолжает подготовку к ЧМ-2020 по санному спорту в Сочи.