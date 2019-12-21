FIL продолжает подготовку к ЧМ-2020 по санному спорту в Сочи

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Международная федерация санного спорта (FIL) сообщила, что продолжает подготовку к проведению в Сочи чемпионата мира 2020 года.
FIL продолжает подготовку к ЧМ-2020 по санному спорту в Сочи
  • ©fil-luge.org

В заявлении FIL говорится, что, поскольку решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не вступило в силу, подготовка к проведению соревнований не будет остановлена.

Отмечается, что допинг-контроль на чемпионате не будет проводиться Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Также сообщается, что санкции WADA не затронут чемпионат Европы по натурбану в Москве, который запланирован на 21—23 февраля 2020 года, и зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в швейцарской Лозанне 9—22 января.

Ранее WADA отреагировало на информацию СК об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории.

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