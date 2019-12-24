Вяльбе: никогда ни один адвокат на 100% не гарантирует успеха

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала тот факт, что Олимпийский комитет России (ОКР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будут подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) через швейцарских юристов.
Вяльбе: никогда ни один адвокат на 100% не гарантирует успеха
  • РИА Новости

«Эти юристы — известные нам специалисты, с Schellenberg Wittmer наша федерация сотрудничала перед Играми в Пхёнчхане. Они имеют опыт, но когда идёшь в суд, то никогда не знаешь, на чьей стороне будут судьи. И никогда ни один адвокат на 100% не гарантирует успеха, должна быть проделана большая работа. Мне кажется, что всё это может затянуться, поскольку нет чёткого регламента и мы не знаем, через какое время WADA будет обращаться в CAS», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года за манипуляции с базой данных московской лаборатории.

Ранее Свищёв выразил мнение, что CAS не отменит решения WADA.

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