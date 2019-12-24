Свищёв считает, что CAS не отменит решения WADA

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв оценил шансы российской стороны смягчить или отменить санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Шансы есть всегда. Моё мнение: будет очень тяжело что-то доказать, потому что я не уверен, насколько нас там слышат и видят. Идёт давление через мощные СМИ — американские и британские. Оно оказывается не только на WADA, но и на арбитров CAS, это однозначно. И даже когда была пресс-конференция WADA по итогам заседания исполкома, то представители заявили, что не сомневаются, что CAS поддержит их позицию. Разве такое бывает? Либо это решение, которое согласовано с CAS, либо давление, потому шансов на полное оправдание немного, но на частичное они, конечно, есть», — цитирует Свищёва ТАСС.

Ранее Свищёв назвал идею Лукашенко о помощи россиянам на ОИ-2020 малореальной.