Свищёв назвал идею Лукашенко о помощи россиянам на ОИ-2020 малореальной

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв считает идею президента Белоруссии Александра Лукашенко о помощи российским спортсменам на Олимпиаде-2020 малореальной.

«Считаю, что идея красивая, но нереальная. Вариант первый: предлагать нашим атлетам выступать под флагом Белоруссии, тогда надо давать им гражданство. Уверен, что российские спортсмены на это не согласятся. Второй: если он предлагает выступать как единое государство, то тогда нужно провести серьёзную работу для получения признания от МОК. Я не понимаю, как технически это сделать и нужно ли это. Если совершенно искренне президент Белоруссии предлагает помочь нашим спортсменам, то за это большая ему благодарность. Но ещё раз — малореальные, фантастические идеи», — цитирует Свищёва РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь России на Олимпиаде.