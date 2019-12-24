Свищёв назвал идею Лукашенко о помощи россиянам на ОИ-2020 малореальной

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв считает идею президента Белоруссии Александра Лукашенко о помощи российским спортсменам на Олимпиаде-2020 малореальной.
Свищёв назвал идею Лукашенко о помощи россиянам на ОИ-2020 малореальной
  • РИА Новости

«Считаю, что идея красивая, но нереальная. Вариант первый: предлагать нашим атлетам выступать под флагом Белоруссии, тогда надо давать им гражданство. Уверен, что российские спортсмены на это не согласятся. Второй: если он предлагает выступать как единое государство, то тогда нужно провести серьёзную работу для получения признания от МОК. Я не понимаю, как технически это сделать и нужно ли это. Если совершенно искренне президент Белоруссии предлагает помочь нашим спортсменам, то за это большая ему благодарность. Но ещё раз — малореальные, фантастические идеи», — цитирует Свищёва РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь России на Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить