Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь России на Олимпиаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов оказать помощь российским чистым спортсменам на предстоящих Олимпийских играх, это будет «красивая страница» в отношениях Белоруссии и России.

«Абсолютно. Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. А мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян», — приводит слова Лукашенко РИА Новости со ссылкой на эфир «Эха Москвы».

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое ещё должно быть утверждено общим собранием членов организации.

Ранее глава ОКР высказал мнение, что процесс в СAS по санкциям WADA может не закончиться к началу ОИ-2020.