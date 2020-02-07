Гимнастка Спиридонова закрыла багажник авто в шпагате и вызвала бурную реакцию в сети

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Серебряный призёр Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова закрыла ногой багажник своей машины.
Гимнастка Спиридонова закрыла багажник авто в шпагате и вызвала бурную реакцию в сети
  • globallookpress.com

Серебряный призёр Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова закрыла ногой багажник своей машины.

В своём аккаунте в Instagram спортсменка опубликовала видео, на котором берёт на руки двух собак и затем, вытянув ногу, подошвой закрывает багажник.

В комментарии к ролику Спиридонова призвала подписчиков ставить ей лайки. Поклонники гимнастки восприняли исполненный спортсменкой технический элемент очень позитивно.

Ранее сообщалось, что тренер Дьяченко отреагировала на информацию о госпитализации Солдатовой.

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