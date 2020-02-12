FARE обвинила Тарасова в расизме за пост в Instagram

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) раскритиковала экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова за шутку в Instagram над парикмахером азиатской внешности.

«Фото, выложенное Тарасовым в Instagram, по нашему мнению, является расистским оскорблением. Во время борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными. К сожалению, мы всё больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении футболистов из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами. Надо обратиться к ним за деталями», — цитирует пресс-службу FARE РИА Новости.

В настоящее время Тарасов тренируется с казанским «Рубином».

Ранее футболист Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «Коронавирус».