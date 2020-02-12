Тарасов объяснился за подпись к фото с парикмахером азиатской внешности

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что его пост в Instagram не имеет расистского подтекста.

«Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке. В процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя. Его стали спрашивать о его национальности и о вирусе. Сами понимаете, это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись, а я выложил сториз. Каково было моё удивление, когда я узнал, что моё имя в центре скандала. Все, кто на меня подписан, в курсе, что я много шучу. Это не всегда бывает уместно, потому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз. Тем более моего прямого комментария на этот счёт не было», — написал Тарасов в Instagram.

Ранее FARE обвинила Тарасова в расизме за пост в Instagram.