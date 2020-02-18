Хавбек «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выбыл на несколько недель из-за перелома руки

Полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин выбыл из строя на несколько недель из-за перелома руки.

Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летнему южнокорейцу предстоит перенести операцию.

Отмечается, что на восстановление ему потребуется порядка нескольких недель.

Сон Хын Мин получил травму в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с бирмингемской «Астон Виллой», в котором он помог своей команде одержать победу, оформив дубль.

В нынешнем сезоне в активе Сон Хын Мина 16 голов и девять голевых передач в 32 матчах за «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в 26-м туре АПЛ.