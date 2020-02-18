Хавбек «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выбыл на несколько недель из-за перелома руки
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летнему южнокорейцу предстоит перенести операцию.
Отмечается, что на восстановление ему потребуется порядка нескольких недель.
Сон Хын Мин получил травму в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с бирмингемской «Астон Виллой», в котором он помог своей команде одержать победу, оформив дубль.
В нынешнем сезоне в активе Сон Хын Мина 16 голов и девять голевых передач в 32 матчах за «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в 26-м туре АПЛ.