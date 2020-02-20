«Валенсия» крупно проиграла «Аталанте» в первом матче 1/8 финала ЛЧ, несмотря на гол Черышева

Испанская «Валенсия» на выезде потерпела разгромное поражение от итальянской «Аталанты» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Милане и завершилась в пользу хозяев — 4:1.

В составе «Аталанты» дубль оформил Ханс Хатебур, отличившись на 16-й и 62-й минутах, также голами отметились Йосип Иличич (42-я минута) и Ремо Фройлер (57-я минута). У гостей единственный мяч на 66-й минуте забил россиянин Денис Черышев, который вышел на поле на 64-й минуте.

Ответный матч состоится 10 марта в Валенсии.

Ранее «Лейпциг» победил «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.