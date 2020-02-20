«Валенсия» крупно проиграла «Аталанте» в первом матче 1/8 финала ЛЧ, несмотря на гол Черышева

Короткая ссылка
Испанская «Валенсия» на выезде потерпела разгромное поражение от итальянской «Аталанты» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
«Валенсия» крупно проиграла «Аталанте» в первом матче 1/8 финала ЛЧ, несмотря на гол Черышева
  • Reuters

Встреча прошла в Милане и завершилась в пользу хозяев — 4:1.

В составе «Аталанты» дубль оформил Ханс Хатебур, отличившись на 16-й и 62-й минутах, также голами отметились Йосип Иличич (42-я минута) и Ремо Фройлер (57-я минута). У гостей единственный мяч на 66-й минуте забил россиянин Денис Черышев, который вышел на поле на 64-й минуте.

Ответный матч состоится 10 марта в Валенсии.

Ранее «Лейпциг» победил «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить