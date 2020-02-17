Испанский дебют: гол Смолова «Реалу» и другие события дня в европейском футболе

Фёдор Смолов огорчил мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» и открыл счёт голам за «Сельту». «Лацио» одержал волевую победу над «Интером» и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь, «Тоттенхэм» на четвёртой добавленной минуте сломил сопротивление «Астон Виллы» благодаря дублю Сон Хын Мина. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в европейском футболе.

Исторический гол Смолова и сенсационная осечка «Реала»

Смолов против «Реала». Ещё месяц назад такое противостояние возможно было только в Лиге чемпионов. Но «Локомотив» из еврокубков вылетел, и нападающий спокойно готовился к возобновлению сезона в РПЛ.

Однако в последний день трансферного окна в Европе в карьере Фёдора неожиданно произошёл крутой поворот: нападающий на правах аренды перешёл в «Сельту» и спустя всего три недели получил возможность сыграть на «Сантьяго Бернабеу» — главный тренер команды Оскар Гарсия вновь предоставил легионеру место в старте.

И начался матч так, как не могли себе представить даже самые оптимистично настроенные российские болельщики. Уже на седьмой минуте Смолов великолепно открылся между двумя защитниками соперника, получил отличную передачу от Яго Аспаса и спокойно отправил свой дебютный мяч в створ, сблизившись с Тибо Куртуа.

Этот момент навсегда войдёт в историю, ведь Фёдор стал первым с 2003 года российским футболистом, забившим на «Сантьяго Бернабеу». Последним это удавалось сделать Александру Мостовому также в составы «Сельты». Помимо этого, саратовец — 22-й россиянин, отличившийся в Примере.

Ранний гол аутсайдера мадридцев явно озадачил, и в первом тайме лидер был не похож на себя. Не слишком заметен оказался и появившийся на поле впервые спустя три месяца Эден Азар. Скорее гости могли забить второй мяч, чем «Реал» — сравнять счёт.

Но после перерыва класс подопечных Зинедина Зидана всё же сказался. К первому голу хозяев, к сожалению, оказался тоже причастен Смолов. Именно с его потери началась результативная атака «Реала», которая закончилась точным ударом Тони Крооса.

А спустя десять минут Рубен крайне неосмотрительно сыграл руками в собственной штрафной и сбил Азара. Судья, взяв паузу, указал на точку, а одиннадцатиметровый реализовал Серхио Рамос.

Вскоре был заменён подуставший Смолов. После забитого мяча Фёдор действовал очень старательно, пытался прессинговать соперников, но уже во втором тайме выглядел явно уставшим, да и передачи получал нечасто. После перерыва россиянин вообще положительными действиями не отметился.

Казалось, в концовке «Сельта» уже смирилась со своей участью, но на скамейке запасных у гостей оказался джокер в лице Сантьяго Мины Лоренсо. Нападающий вышел на замену и буквально через пару минут сравнял счёт, воспользовавшись блестящей проникающей передачей в штрафную.

Так аутсайдеру удалось получить важнейшее очко в Мадриде, а «Реал» не сумел одержать пятую победу подряд в Примере и позволил «Барселоне» сократить отставание в турнирной таблице до одного балла. «Сельта» же с приходом Смолова набрала четыре очка в трёх встречах.

Скандал с VAR и карточка тренеру

А в матче между «Севильей» и «Эспаньолом» произошёл громкий судейский скандал с применением VAR. По ходу первого тайма полузащитника гостей Джонатана Кальери сбили возле чужой штрафной. Арбитр Адриан Кордеро Вега решил посмотреть повтор, после чего назначил стандарт, который Адриан Эмбарба преобразовал в гол.

Вот только, согласно правилам, рефери может обратиться к VAR лишь в четырёх случаях: для пересмотра на предмет гола, пенальти, красной карточки или при проблемах с идентификацией игрока, нарушившего правила.

Оспорить произошедшее попытался наставник «Севильи» Хулен Лопетеги, но получил за разговоры жёлтую карточку. Сам поединок завершился вничью (2:2), а чем закончится данный скандал для судьи, сказать пока сложно.

Дубль Сона и удивительное достижение Алдервейерелда

Пара любопытных матчей в воскресенье состоялась и в Англии. Например, «Тоттенхэм» вырвал тяжелейшую и крайне парадоксальную выездную победу над аутсайдером «Астон Виллой» — 3:2. При этом встреча началась для подопечных Жозе Моуринью хуже не придумаешь. Уже на девятой минуте Тоби Алдервейрелд срезал мяч в собственные ворота. Но вскоре бельгиец исправился и сравнял счёт. Причём он стал первым футболистом лондонцев за семь лет, который в одном матче АПЛ отметился как голом, так и автоголом. В 2012-м подобное удалось Гарету Бэйлу.

А в добавленное к первому тайму время «Тоттенхэм» вышел вперёд благодаря спорному пенальти. Опытному судье Мартину Аткинсону потребовалась пара минут, чтобы, посовещавшись с помощниками, указать на точку. Пепе Рейна удар Сон Хын Мина с одиннадцатиметровой отметки взял, но кореец первым успел на добивание и стал первым азиатом, забившим 50 мячей в Премьер-лиге.

Однако «Астон Вилла» не желала сдаваться и после перерыва счёт сравняла. В результате, когда казалось, что коллектив Моуринью потеряет очки, победу гостям подарил защитник соперника Бьорн Энгельс. В простейшей ситуации он махнул ногой мимо мяча и организовал выход на собственные ворота Сону. Кореец шанс не упустил и оформил дубль. А «Тоттенхэм» одержал третью победу подряд в АПЛ.

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© Darren Staples via www.imago-images.de

Первая победа «Арсенала» за пять матчей и окончание безголевой серии Озила

Добился успеха и другой столичный коллектив «Арсенал». После четырёх ничьих в национальном первенстве подряд «канониры» убедительно расправились с «Ньюкаслом» — 4:0. Примечательно, что эта крупная победа стала для команды первой в текущем сезоне.

Забитыми мячами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе, Александр Ляказетт и даже Месут Озил, отличившийся впервые с апреля 2019-го и прервавший сухую серию протяжённостью в 301 день. А лучшим футболистом поединка был признан Пепе, который к голу добавил две результативные передачи.

Разгром от «Баварии» и 40-й гол Левандовски

В Германии первое место в турнирной таблице Бундеслиги вернула себе «Бавария». Мюнхенцы приехали в гости к набравшему отличный ход «Кёльну» и не оставили сопернику ни единого шанса.

Уже к 13-й минуте подопечные Ханса-Дитера Флика громили соперника — 3:0, а счёт открыл Роберт Левандовски. Для поляка этот гол — 23-й в германском чемпионате и 40-й в текущем сезоне во всех турнирах. Он первый футболист Европы, которому это удалось.

Во втором тайме «Бавария» забила ещё, а «Кёльна» хватило лишь на мяч престижа. В итоге в составе гостей дублем отметился Серж Гнабри, а Томас Мюллер отдал две результативные передачи. Всего в его активе значится уже 14 ассистов в Бундеслиге.

Reuters

Характер «Лацио» и очередной мяч Иммобиле

А в Италии борьба за золото обострилась до предела. В воскресенье в Риме сошлись третья и вторая команды страны на данный момент — «Лацио» и «Интер» соответственно.

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Первый тайм прошёл в аккуратной борьбе, но с минимумом моментов. Тем не менее незадолго до перерыва счёт открыли гости. После неприятного удара с правого края штрафной Томаш Стракоша крайне неудачно отразил мяч прямо перед собой, и Эшли Янг добил его в сетку.

Но в самом начале второго тайма хозяева заработали пенальти и отыгрались. Одиннадцатиметровый реализовал лучший бомбардир Серии А на данный момент Чиро Иммобиле. Данный гол стал для него 26-м в 24 играх первенства страны.

Вырвать победу «Лацио» также помогло стандартное положение. После подачи углового снаряд заметался по штрафной соперника, а Сергей Милинкович-Савич точно пробил в створ. В концовке «Интер» усиленно штурмовал ворота Стракоши и Лаутаро Мартинесу даже удалось забить, но судья отменил мяч из-за справедливого офсайда.

Финальный свисток зафиксировал важнейшую волевую победу римлян, которые вышли на чистое второе место. «Интер» же прервал череду побед в Серии А, длившуюся 17 матчей.

Отдых для Роналду и возвращение Кьеллини

В свою очередь, лидирующий «Ювентус» просто не имел права терять очки после неожиданного поражения от «Вероны». И туринцы исправились, набрав три очка в домашнем матче с «Брешией» — 2:0. Для того чтобы сломить сопротивление аутсайдера, команде даже не понадобилась помощь Криштиану Роналду, которому тренерский штаб предоставил отдых.

Зато впервые за полгода появился на поле опытный защитник Джорджо Кьеллини. Футболист восстановился от травмы и незадолго до финального свистка вышел на замену. А вот другой резервист хозяев, Миралем Пьянич, напротив, получил повреждение, но, по словам тренерского штаба коллектива, должен восстановиться к поединку с «Лионом» в Лиге чемпионов.