«Триллер» в Амьене, «сухой лист» в Саутгемптоне и гол-финт в Берлине: события субботы в европейском футболе

«Амьен» и ПСЖ забили по четыре мяча в ворота друг друга в матче чемпионата Франции. При этом парижане по ходу встречи крупно уступали. Полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд отметился голом прямым ударом с углового в АПЛ. А нападающий «Байера» Карим Беллараби забил издевательский мяч в Бундеслиге. RT рассказывает о главных событиях субботы в европейском футболе.

17-я победа «Ливерпуля» подряд и счастливая замена Клоппа

В субботу в АПЛ едва не состоялась одна из главных сенсаций всего сезона. Уверенно движущийся к завоеванию долгожданного чемпионства «Ливерпуль» приехал в гости к практически безнадёжному аутсайдеру «Норвичу». Разумеется, болельщики ждали от подопечных Юргена Клоппа разгромной победы.

Однако на деле фаворит едва не лишился очков. Хоть гости и владели подавляющим преимуществом, хозяева оборонялись очень спокойно и компактно. Как результат, в первом тайме красные нанесли лишь один удар в створ.

После перерыва ситуация не сильно изменилась. По истечении часа игры после опаснейшего выстрела Мохаммеда Салаха «Норвич» спас Тим Крул. Соперник ответил на это попаданием Александера Тетти в штангу.

И когда показалось, что «Ливерпуль» не сумеет увезти с «Кэрроу Роуд» три балла, сыграла замена Клоппа. Получивший небольшую передышку Садио Мане чуть более чем за десять минут до конца принял мяч в штрафной и отправил его в девятку. Так лидер одержал 17-ю победу подряд в АПЛ и приблизился к завоеванию титула. Теперь от него команду отделяют 15 очков.

«Сухой лист» Вествуда и гол Выдры

А в другом поединке игрового дня АПЛ был забит удивительный мяч непосредственно ударом с углового, так называемый сухой лист (удар, преимущественно с углового, при котором мячу придаётся вращение вокруг своей оси и он летит по сложной дугообразной траектории). Полузащитнику «Бёрнли» Эшли Вествуду удалось подобным образом поразить ворота «Саутгемптона» уже на второй минуте.

Невольными соавторами гола выступили вратарь и нападающий соперника Алекс Маккарти и Дэнни Ингс соответственно. Форвард сделал движение в сторону мяча, но в последний момент пропустил его голкиперу, а тот в свою очередь понадеялся на партнёра. В результате снаряд оказался в сетке.

Правда, Ингс быстро исправил свою оплошность и хлёстким ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол. Но победу отпраздновал всё же «Бёрнли». По истечении часа игры вышедший на замену Матей Выдра, которым, по информации СМИ, интересуется «Локомотив», принёс команде три очка.

Безголевая серия Месси и травма Жорди Альбы

Весьма любопытный матч в субботу состоялся в Испании. Вторая команда Примеры «Барселона» принимала третью — «Хетафе». Разумеется, гости сделали ставку на оборону и контратаки. И в первой четверти встречи они выглядели едва ли не интереснее соперника.

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На опасный момент Лионеля Месси синие ответили неприятными ударами в исполнении Хорхе Молины и Марка Кукурельи. А в середине первого тайма коллектив Пепе Бордаласа вовсе вышел вперёд после подачи углового, но судья, посмотрев повтор, отменил гол Аллана-Ромео Ньома из-за нарушения правил.

Если «Хетафе» свои моменты не реализовал, то «Барса» отнеслась к ним более внимательно и ближе к перерыву отличилась дважды. Сначала Месси очередным гениальным пасом «разрезал» оборону соперника и помог забить Антуану Гризманну, а затем Сержи Роберто замкнул прострел с левого фланга. К слову, Месси отдал уже шестую результативную передачу в последних трёх матчах Примеры, но вновь остался без гола. Он не может отличиться в Примере уже почти месяц — четыре поединка.

Но «Хетафе», несмотря на неудачное развитие игры, не сдался и по истечении часа один мяч отыграл. Впоследствии гости даже могли сравнять счёт. Так, в одном из эпизодов Марк-Андре тер Штеген совершил тройной сейв и помог «Барселоне» одержать победу. Сине-гранатовые догнали в турнирной таблице «Реал», который имеет встречу в запасе. Пожалуй, единственной ложкой дёгтя для каталонцев стала травма Жорди Альбы, полученная защитником по ходу первого тайма.

Смена лидера в Германии и два балла за результативность Шика

Между тем в чемпионате Германии вслед за дортмундской «Боруссией» победу одержал другой преследователь «Баварии» — «Лейпциг». Подопечные Юлиана Нагельсмана ещё недавно и сами лидировали, но после ряда осечек опустились на второе место. И в матче с аутсайдером «Вердером» неудачную серию удалось наконец прервать.

Хозяева владели солидным преимуществом и открыли счёт уже на 17-й минуте благодаря точному удару Лукаса Клостермана. А незадолго до перерыва отличился Патрик Шик, который до того успел отдать результативную передачу на партнёра. А сразу после перерыва Норди Мукиеле довёл дело до разгрома. Эта победа позволила «Лейпцигу» как минимум до воскресенья выйти на первое место.

Хет-трик Вегорста и победа «Вольфсбурга»

В другом матче Бундеслиги болельщики стали свидетелями хет-трика. Нападающий «Вольфсбурга» Ваут Вегорст трижды отличился в игре с «Хоффенхаймом» и помог своей команде набрать три балла.

Данный хет-трик стал для голландца уже третьим в первенстве Германии и первым в текущем сезоне. Правда, на этот раз два из трёх мячей он забил с одиннадцатиметровой отметки. Теперь на счету форварда ровно десять точных ударов в Бундеслиге, и по этому показателю он вырвался на чистое восьмое место в гонке бомбардиров турнира. Лидирует Роберт Левандовски с 22 голами.

Камбэк «Байера»

Помимо невероятного гола Вествуда прямым ударом с углового, любителям футбола наверняка запомнился и победный мяч нападающего «Байера» Карима Беллараби в ворота «Униона». Особенно ценен он тем, что был забит на 94-й минуте при счёте 2:2.

В добавленное время вышедший на замену форвард элегантно убрал защитника и аккуратно покатил мяч низом с практически нулевого угла точно в створ. Вратарь в этом эпизоде ошибся и явно начал заранее перекрывать линию прострела. Так или иначе, это не отменяет красоты победного гола леверкузенцев.

Восемь мячей в Амьене и дубль 17-летнего юниора

А главная сенсация игрового дня произошла во Франции, где уверенно лидирующий в Лиге 1 ПСЖ неожиданно разошёлся миром с аутсайдером «Амьеном». Причём встреча развивалась по абсолютно непредсказуемому сценарию. Фаворит, как и предполагалось, владел инициативой, а скромные хозяева действовали «вторым номером».

Но парижане свои моменты транжирили, тогда как соперник относился к ним максимально внимательно. Красноречивая статистика — «Амьен» за всю игру нанёс пять ударов в створ ворот, четыре из которых оказались результативными. К тому же подопечным Луки Эльснера повезло с быстрым голом. А к концу первого тайма они вовсе довели дело до разгрома. Лишь перед самым свистком на перерыв ПСЖ отыграл один мяч.

Зато после паузы лидер взялся за дело. В течение 16 минут гостям удалось забить трижды и перевернуть ход матча с ног на голову. Дублем отметился 17-летний защитник Ньянзу Куасси, который до того на взрослом уровне отличился лишь раз. Всё шло к тому, что столичный коллектив совершит камбэк, но в добавленное арбитром время «Амьену» всё же удалось спастись благодаря второму за этот вечер точному удару Серу Гирасси.