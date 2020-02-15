Уход Гвардиолы, лишение очков и вылет в четвёртый дивизион: чем грозит «Манчестер Сити» отстранение от еврокубков

«Манчестер Сити» отстранён на два года от участия в еврокубках и оштрафован на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП). Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА. В клубе назвали решение предвзятым и заявили о намерении обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Манчестер Сити» от выступления в еврокубках на ближайшие два года. Согласно решению союза, действующий чемпион Англии не сможет выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/21 и 2021/22, а также обязан будет выплатить штраф за несоблюдение ФФП в размере €30 млн. При этом в клубе не согласились с решением организации и намерены подать апелляцию.

Причиной жёстких санкций в отношении английского футбольного гранда стали грубейшие нарушения правил ФФП в период с 2012 по 2016 год. Отмечается, что «Манчестер Сити» предоставлял УЕФА недостоверную информацию о доходах, что помогало ему избегать наказания.

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«После слушания, состоявшегося 22 января 2020 года, арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) под председательством Жозе да Куньи Родригеша сегодня уведомила футбольный клуб об окончательном решении по делу, переданному палате главным следователем ИФКК. Приняв во внимание все свидетельства, арбитражная палата установила, что «Манчестер Сити» допустил серьёзные нарушения правил клубного лицензирования и ФФП УЕФА, завысив доходы от спонсорства в своей бухгалтерии и в отчётах о безубыточности, поданных в УЕФА в 2012—2016 годах», — говорится в официальном пресс-релизе на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

В УЕФА отметили, что руководство «горожан» отказалось содействовать расследованию.

В результате было принято решение о введении жёстких санкций. При этом в союзе подчеркнули, что шестикратный чемпион Англии может опротестовать данный вердикт в CAS в Лозанне.

Ответ «Манчестер Сити» не заставил себя долго ждать. В коллективе довольно жёстко отреагировали на наказание со стороны УЕФА, упрекнув организацию в предвзятости.

«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлён сегодняшним заявлением арбитражной палаты УЕФА. Клуб всегда чувствовал, что в конечном итоге возникнет необходимость в привлечении независимого органа и проведении независимого разбирательства для обеспечения беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего комплекса неопровержимых доказательств в поддержку позиции команды», — заявили в пресс-службе небесно-голубых.

По сообщению «горожан», ещё до начала расследования, в декабре 2018 года, УЕФА публично предрёк санкции, которые намеревался применить в отношении «Манчестер Сити». В команде мгновенно отреагировали на это и подали жалобу в дисциплинарный комитет союза.

«Проще говоря, УЕФА в этом деле был и инициатором, и прокурором, и судьёй. Теперь, по завершении этого предвзятого процесса, клуб начнёт добиваться, чтобы как можно скорее было вынесено беспристрастное решение, поэтому при первой же возможности инициирует разбирательство в CAS», — заключили в пресс-службе гранда.

Как стало известно, причиной выдвижения обвинений в адрес «Манчестер Сити» стала информация, оказавшаяся в распоряжении немецкой газеты Der Spiegel. В 2018 году некий хакер, впоследствии идентифицированный как основатель сайта Football Leaks португалец Руй Пинту (однако само издание подтверждать личность информатора отказалось), передал журналистам электронную переписку представителей руководства шестикратных чемпионов Англии. В ней указывалось, что те намеренно завышали размеры доходов от спонсорских соглашений, тем самым избегая санкций за нарушение ФФП.

Согласно сведениям газеты, общая сумма спонсорских доходов составляла €67,5 млн, большую часть из которых выплачивал владелец «горожан» шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян. В основном средства поступали от его личной компании Abu Dhabi United Group, в то время как титульный спонсор в лице авиакомпании Etihad предоставлял лишь £8 млн.

Примечательно, что в скором времени в суде может оказаться не только «Манчестер Сити», но и сам Пинту. По информации The Guardian, в настоящее время Пинту обвиняется в совершении 147 уголовных преступлений, связанных с незаконным доступом к чужим данным, вымогательствами и нарушением приватности переписки. Сам он отрицает свою причастность к этим делам.

Новость о санкциях в отношении «Манчестер Сити» вызвала огромный резонанс в спортивном сообществе. В футбольном мире вовсю обсуждают будущее команды в том случае, если апелляция в CAS не будет удовлетворена и команда забудет о выступлении в Лиге чемпионов на ближайшие два года. Клубу вряд ли удастся избежать потери ряда лидеров, а одним из самых чувствительных ударов может стать уход главного тренера Хосепа Гвардиолы. Как отмечает The Sun, испанский специалист может покинуть стадион «Этихад» летом 2020 года. Кроме того, уже называются возможные кандидаты на его замену. Самой популярной является кандидатура экс-наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

При этом не исключено, что санкции могут распространиться на выступление «Манчестер Сити» не только в еврокубках, но и в домашнем первенстве. Как пишет The Independent, с высокой долей вероятности клуб может быть наказан снятием очков. Это, однако, не сильно повлияет на его положение: после 25 туров подопечные Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице и практически не имеют шансов на завоевание чемпионства. В их активе 51 очко, в то время как у лидирующего «Ливерпуля» — 73 балла.

Отмечается, что руководство Премьер-лиги не рассматривает возможное понижение «Манчестер Сити» в классе. В то же время The Independent утверждает, что недавно руководство Английской футбольной лиги (EFL) изменило правила таким образом, чтобы клубы, находящиеся в подобном положении, начинали свой путь заново во Второй футбольной лиге Англии — четвёртом по силе дивизионе страны после АПЛ, Чемпионшипа и Первой футбольной лиги.

Стоит отметить, что в свете возможного отстранения «горожан» особую важность приобретает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Если «Манчестер Сити» останется в числе лидеров, занявшая эту строчку команда получит путёвку в Лигу чемпионов. На данный момент на ней расположился скромный «Шеффилд», опережающий такие клубы, как «Тоттенхэм», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».