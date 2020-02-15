Голевая передача Головина, возвращение Черышева и результативность Холанда: события дня в европейском футболе

Александр Головин отметился результативной передачей в матче с «Монпелье» и помог «Монако» одержать третью победу подряд в чемпионате Франции. Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся на поле после травмы, пропустив месяц. А нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал первым футболистом, который забил восемь мячей в пяти дебютных встречах в Бундеслиге. RT рассказывает о главных событиях пятницы в европейском футболе.

Третья подряд победа «Монако» и выход на пятое место

Отчётный игровой день в ведущих европейских чемпионатах получился весьма интересным для российских болельщиков, ведь очередные матчи проводили «Монако» Александра Головина и «Валенсия», за которую выступает Денис Черышев.

Первыми на поле вышли монегаски. Команда намеревалась продлить победную серию в Лиге 1 до трёх матчей, но ей противостоял крепкий «Монпелье», тоже ведущий сражение за попадание в еврокубки.

Головин вышел на поле с первых минут. Александр в последних десяти матчах чемпионата Франции получил три жёлтых карточки и должен был пропустить эту встречу. Но так как наказание вступит в силу лишь 18-го февраля, полузащитник не сумеет помочь «Монако» уже в игре с «Дижоном» 22 числа.

А в пятницу россиянин помог своему коллективу вновь набрать три очка. Единственный мяч в игре был забит благодаря отличной подаче Головина с корнера. Ислам Слимани воспользовался диагональю и из пределов вратарской отправил снаряд в сетку.

Для Александра данное результативное действие стало первым в 2020-м. Всего же в его активе три гола и четыре асисста в Лиге 1 в текущем сезоне. А «Монако», одержав три победы подряд, переместилось уже на пятую строчку.

Два гола «Валенсии» после стандарта и серия «Атлетико»

А вот «Валенсия» Дениса Черышева разошлась миром с «Атлетико» — 2:2. При этом подопечным Альберта Селадеса дважды приходилось отыгрываться. Уже на 15-й минуте счёт открыл Маркос Льоренте, однако в конце первого тайма Габриэл Паулиста, допустивший ошибку, вылившуюся в гол, у своих ворот, исправился у чужих.

Но гости тут же накрыли соперника высоким прессингом, и Томас Парти из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол. Восстановить статус-кво после перерыва хозяевам также удалось благодаря хорошей подаче со стандартного положения и точному удару Жоффре Кондогбья.

В дальнейшем «Валенсия» владела преимуществом, но вырвать волевую победу не сумела. Таким образом «Атлетико» удалось продлить беспроигрышную серию в матчах с оппонентом до 11 матчей. А уже через несколько дней обе команды проведут первые встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Что касается Черышева, то он вышел на замену за десять минут до финального свистка. Восстановившийся после травмы Денис появился на поле впервые почти за месяц, но запоминающимися действиями отметиться не сумел.

Две передачи Хакими и рекорд результативности «Боруссии»

В Бундеслиге очередной тур стартовал противостоянием дортмундской «Боруссии» и «Айнтрахта», и чёрно-жёлтые в преддверии встречи с ПСЖ в Лиге чемпионов не оставили сопернику ни единого шанса.

В середине первого тайма счёт открыл Лукаш Пищек, а сразу после перерыва Джейдон Санчо с Эрлингом Холандом довели дело до разгрома. Для норвежца этот гол стал восьмым в чемпионате Германии, и он единственный футболист в истории турнира, забивший столько в пяти дебютных матчах.

Также стоит отметить Ашрафа Хакими. У марокканского защитника на днях родился сын, и воодушевлённый молодой отец отдал две результативные передачи.

«Боруссия» же на этом не успокоилась и благодаря точному удару Рафаэла Герейру повторила рекорд результативности турнира по итогам 22 туров — 63 гола. Ранее аналогичной отметки на данном отрезке достигали «Бавария» в 1974 году и «Гамбург» в 1982-м.

Очередной скандал с VAR и удаление в концовке

А в АПЛ тур открылся матчем сражающегося за попадание в зону еврокубков «Вулверхэмптона» и занимающего третье место «Лестера». Забитых мячей болельщики так и не дождались, однако по итогам встречи им было что обсудить.

В первую очередь речь идёт о работе судейской бригады. Наиболее спорный эпизод произошёл в самом конце первого тайма, когда хозяев вывел вперёд Вилли Боли. Однако рефери после просмотра VAR отменил гол из-за микроскопического офсайда. Как заметил главный тренер соперника Брендан Роджерс, «теперь такая игра — его палец был в офсайде».

А в начале второго тайма повод быть недовольными арбитром появился уже у гостей. Полузащитник Джеймс Мэддисон упал в чужой штрафной, но судейский свисток промолчал. В концовке же «Лестер» вовсе остался в меньшинстве после удаления Хамзы Чодури, но счёт так и не был открыт.