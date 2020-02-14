«Ножницы» Роналду, достижение Мбаппе и гол экс-форварда «Спартака»: чем запомнились матчи кубков ведущих стран Европы

«Ювентус» ушёл от поражения в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом» благодаря реализованному Криштиану Роналду пенальти. Одиннадцатиметровый заработал сам португалец, попытавшись пробить «ножницами». Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе принял участие в разгроме «Бельфора» и стал первым футболистом команды в текущем сезоне, который отметился голами во всех турнирах. А бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш помог «Порту» пробиться в финал Кубка Португалии.

Сейвы Буффона и лишняя карточка Ибрагимовича

Наибольший интерес у болельщиков на неделе вызывало противостояние «Милана» и «Ювентуса» в полуфинале Кубка Италии. Это было объяснимо, ведь в очной дуэли сошлись такие легенды мирового футбола, как Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. Кроме того, Маурицио Сарри бросил в бой самого Джанлуиджи Буффона.

Хозяева при поддержке переполненного «Сан-Сиро» с самого начала пошли вперёд и завладели инициативой. В первом тайме они создали сразу несколько опасных моментов у ворот соперника, но выше всяких похвал действовал Буффон. Однако после перерыва коллективу Стефано Пиоли всё же удалось забить ветерану. Анте Ребич, воспользовавшись подачей Самуэля Кастильехо с правого фланга, аккуратно отправил мяч в ближний угол.

Забив, «Милан» сместился к своим воротам. К тому же вскоре за фол на Пауло Дибале вторую жёлтую карточку получил Тео Эрнандес. И в большинстве «Юве» всё же удалось уйти от поражения благодаря пенальти, который заработал Криштиану Роналду. После удара португальца в падении через себя мяч попал в руку Давиде Калабрии, и судья, посмотрев повтор, указал на «точку». Одиннадцатиметровый реализовал сам же Роналду, отметившись голом в восьмом матче за «Ювентус» подряд.

Таким образом, туринцам удалось отыграться на 91-й минуте. Ответный поединок состоится уже в начале марта. В нём не примет участия не только Эрнандес, но и Ибрагимович, получивший вторую жёлтую карточку в текущем розыгрыше турнира.

Красивый гол Фабиана Руиса и историческая победа «Наполи»

В другой полуфинальной паре «Наполи» на выезде оказался сильнее «Интера» и впервые с 1991 года выиграл стартовый матч этой стадии соревнования. Встреча, в которой было создано минимальное количество моментов, в целом получилась равной, и шла до первого забитого гола. Его удалось записать на свой счёт Фабиану Руису. Полузащитник разыграл мяч с партнёром на линии штрафной, ушёл от оппонента и отправил снаряд точно в дальний угол.

Лишь после этого «нерадзурри» активизировались и попытались спастись, но пробить Давида Оспину не сумели. Теперь им необходимо одерживать победу на выезде. А коллектив Дженнаро Гаттузо, похоже, решил сделать ставку на Кубок страны, чтобы хоть как-то скрасить провальный сезон.

Победы «Атлетика» и «Реала Сосьедад» в Испании

Первые встречи национального Кубка состоялись и в Испании. Но на Пиренейском полуострове обошлось без сенсаций. Так, в среду «Атлетик» дома с минимальным счётом обыграл скромную «Гранаду» благодаря голу Икера Муньяина в концовке первого тайма.

А в четверг «Реал Сосьедад» оказался сильнее представляющего Сегунду «Мирандеса» — 2:1. Победным голом в составе хозяев отметился арендованный у «Реала» Мартин Эдегор.

Разгром от ПСЖ и конец сказки «Эпиналя»

Тем временем во Франции состоялись четвертьфинальные матчи Кубка страны. Ещё во вторник путёвку в следующий раунд обеспечил себе «Ренн», который на выезде разгромил скромный «Бельфор». Ещё меньше проблем испытал уверенно лидирующий в Лиге 1 ПСЖ. Парижане с теннисным счётом обыграли «Дижон» — 6:1. Причём в начале встречи соперники обменялись голами, но незадолго до перерыва фаворит вновь вышел вперёд, а во втором тайме забил четыре безответных мяча.

Дубль оформил Пабло Сарабия, а Килиан Мбаппе стал первым футболистом ПСЖ, которому удалось отличиться во всех турнирах в текущем сезоне. В его активе 15 точных ударов в Лиге 1, пять — в Лиге чемпионов, два — в Кубке французской лиги и по одному — в Суперкубке и Кубке страны.

Куда более напряжённым получилось дерби «Лион» — «Марсель». Впрочем, коллектив Руди Гарсии владел подавляющим преимуществом и наиграл на победу. Но до поры хозяевам сильно не везло. В середине второго тайма Мусса Дембеле даже не реализовал пенальти — Йоанн Пеле взял мяч в левом от себя углу.

Но, когда казалось, что командам не избежать дополнительного времени, Уссем Ауар принял снаряд в правом углу штрафной, отправил его точно в сетку и вывел «Лион» в полуфинал. А подопечные Андре Виллаш-Боаша не только потерпели обидное поражение, но и остались без своего лидера Димитри Пайе, получившего травму.

Наконец, последним полуфиналистом турнира стал «Сент-Этьен», не без труда выбивший из борьбы одну из главных сенсаций французского кубка — «Эпиналь», представляющий четвёртый по силе дивизион страны. Представитель Лиги 1 по истечении часа игры уверенно вёл — 2:0, но затем пропустил, и концовка вышла достаточно напряжённой. Но очередное чудо скромному коллективу из небольшого города на северо-востоке Франции сотворить не удалось.

Успех команды Злобина

А в Португалии в финал Кубка страны пробилась «Бенфика», за которую выступает Иван Злобин. В первом матче противостояния с «Фамаликаном» лиссабонцы одержали непростую победу — 3:2, а на выезде довольствовались ничьей, хотя и вели большую часть игры. Сам российский вратарь наблюдал за встречей со скамейки запасных.

Соперником же «Бенфики» в финале станет «Порту», который дома разгромил «Академику». Один из мячей записал на свой счёт экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш.

Разгром бывших подопечных Слуцкого

Пока кабовердианец помогал «Драконам» пробиться в финал, бывшая команда Леонида Слуцкого «Витесс» завершила выступление в Кубке Нидерландов. Арнемцы дома встретились с грозным «Аяксом» и не справились с фаворитом.

Хозяева хранили свои ворота на замке лишь полчаса, а затем опытный Райан Бабел открыл счёт. Ближе к финальному свистку «Витесс» вдобавок остался в меньшинстве, и гости довели дело до разгрома. Теперь в полуфинале амстердамцев ждёт противостояние с главной сенсацией турнира «НАК Бредой», выступающей в подэлитной лиге.